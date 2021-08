Jack Grealish (25) klar for Manchester City

Ryktene har svirret, men først nå er det klart: Jack Grealish (25) forlater barndomsklubben Aston Villa til fordel for regjerende Premier League-mester Manchester City.

PEPS NYE MANN: Jack Grealish har signert for Pep Guardiolas Manchester City.

5. aug. 2021 21:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det bekrefter de på sine nettsider.

«Vi er glade for å annonsere at Jack Grealish ankommer Manchester City og har signert en seksårskontrakt», skriver de på sine sider.

Flere britiske medier er samstemte i at vingen går over for en sum på 100 millioner britiske pund, en drøy milliard i norske kroner. Han blir i så fall tidenes dyreste engelskmann, og tidenes dyreste signering gjort av en engelsk klubb.

KLUBBKAMERATER: Jack Grealish og Raheem Sterling har lenge vært lagkamerater på det engelske landslaget. Nå blir de også lagkamerater på klubblaget.

Før Grealish-overgangen har det vært et knusktørt overgangsvindu for de lyseblå: Sergio Agüero (33) og Eric Garcia (20) har begge gått til Barcelona, Angeliño (24) er solgt til RB Leipzig og Jack Harrison (24) har offisielt gått til Leeds.

Inn har reservemålvakt Scott Carson (35), som bare var leiesoldat forrige sesong, nå blitt offisielt Manchester City-spiller.

Grealish og hans nye klubb åpner Premier League-sesongen borte mot Tottenham 15. august.

Aston Villa har på sin side signert flere nye spillere i sommer. Blant disse finner vi Emiliano Buendía (24), Leon Bailey (23), Danny Ings (29) og Ashley Young (36), som har kommet fra henholdsvis Norwich, Bayer Leverkusen, Southampton og Inter.