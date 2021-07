Horneland: – Jeg vil bli hovedtrener en gang i fremtiden. Det føler jeg er uunngåelig.

Horneland utelukker ikke at han ønsker å bli Branns hovedtrener på permanent basis.

Eirik Horneland ledet laget som hovedtrener på onsdagens trening.

– Jeg vil bli hovedtrener en gang i fremtiden igjen. Det føler jeg er uunngåelig med tanke på personligheten og kreftene jeg har i meg, sier Horneland til Bergens Tidende etter sin første trening som hovedtrener.

Kåre Ingebrigtsen fikk sparken mandag kveld, og haugalendingen, som var Ingebrigtsens assistent, har fått ansvar for laget på midlertidig basis.

Horneland hadde onsdag formiddag sin første Brann-trening som midlertidig hovedtrener. Han kan fortelle at han trives godt både som hovedtrener og assistent.

– Jeg kan bekle begge rollene. Jeg trivdes veldig godt som assistent under Kåre (Ingebrigtsen) og Jostein (Grindhaug) i Haugesund, og jeg likte også å være hovedtrener i Haugesund og Rosenborg, forklarer 46-åringen.

– Jeg ønsker å være en kontinuitetsbærer i Brann og Bergen over lang tid, sier Horneland.

Ønsker å være i Brann

– Kommer du til å takke ja om du får tilbud om å bli Branns neste hovedtrener på permanent basis?

– Jeg har et ekstremt kortsiktig fokus, og det er ikke noe jeg har gått rundt og tenkt på. Men jeg ønsker å være en kontinuitetsbærer i Brann og Bergen over lang tid, sier haugalendingen og fortsetter:

– Kåre har satt i gang masse spennende prosesser, og så er jeg veldig lei meg for at han har fått marginene mot seg. Nå er det jobben vår å få marginene på vår side slik at vi skal klare å stå i divisjonen når året er omme, konstaterer Branns tidligere assistenttrener.

Manglende kontinuitet i laget var en av Ingebrigtsens store bekymringer mens han var Brann-trener. Horneland mener at man er i nærheten av å få satt et lag.

– Jeg føler meg trygg på at vi skal få satt et lag. Jeg tror ikke vi er så langt unna. Det ser ut som vi begynner å få satt ting, sier Branns midlertidige hovedtrener.

Eirik Horneland ledet øktene da Kåre Ingebrigtsen var trener. Han gjorde det samme på hans første trening som midlertidig hovedtrener.

– Vi trenger kontinuitet

Da Eirik Horneland var hovedtrener i Haugesund og Rosenborg, var fokuset på et solid forsvar og et sterkt kollektiv, gjerne i en 4–4–2-formasjon.

– Kommer det til å bli store endringer i Branns spillestil med deg ved roret?

– Det er et betimelig spørsmål. Skulle jeg snudd opp ned på alt nå, så tror jeg det vil skape uro. Vi må være veldig tydelige på de tankene Kåre har stått for, men så må vi få enda bedre timing offensivt og defensivt, påpeker 46-åringen.

Horneland har hatt hovedansvaret for Branns treninger etter at han ankom klubben i høst. Han kan fortelle at det ikke blir store endringer på treningsfeltet i tiden fremover.

– Vi følger samme mal. Vi trenger kontinuitet i laguttak og treningshverdag, sånn at vi har noe å bygge videre på i stedet for å begynne helt på nytt.