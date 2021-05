Mjelde og Reiten seriemestere i England – Graham Hansen seriemester i Spania

Det ble en god dag for norske fotballkvinner rundt omkring i Europa. Søndag ble Chelsea seriemestere i England, mens Barcelona sikret ligagullet i Spania.

SERIEMESTERE: Caroline Graham Hansen (venstre), Maren Mjelde (oppe til høyre) og Guro Reiten (nede til venstre). Foto: Foto/montasje: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images, Reuters/John Sibley, Mike Egerton/Pa Photos.

9. mai 2021 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Mens Barcelona lenge har vært på vei mot et overlegent seriegull, var det spenning helt til siste kamp i England. Chelsea ledet med to poeng ned til Manchester City før den siste serierunden i Women’s Super League, og trengte dermed en seier for å være helt sikre på å ta gullet.

London-laget fikk en perfekt start hjemme mot Reading og tok ledelsen etter bare 69 sekunders spill takket være et godt plassert skudd fra Melly Leupolz. To mål fra Fran Kirby, ett mål fra Samantha Kerr og ett mål fra Erin Cuthbert gjorde at det til slutt ble en komfortabel 5–0-seier for Chelsea, som dermed kunne juble for seriegull.

Guro Reiten spilte de siste 33 minuttene for Chelsea. Maren Mjelde har ikke spilt for Chelsea siden hun skadet kneet under ligacupfinalen mot Bristol City i midten av mars – som Chelsea vant 6–0.

Kristine Leine startet søndagens kamp for Reading, mens Amalie Eikeland spilte de siste 12 minuttene av kampen.

SERIEMESTERE: Maren Mjelde (med ryggen til) og Guro Reiten (midten) vant den engelske serien med Chelsea, mens Caroline Graham Hansen (til høyre) vant den spanske ligaen med Barcelona. Her fra VM i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mjelde har nå vunnet den engelske ligaen med Chelsea tre ganger, mens det er andre gang Reiten har vunnet ligaen for London-laget.

Søndag ble det også klart at Caroline Graham Hansen og Barcelona har vunnet den spanske ligaen for andre sesong på rad.

Barcelona har vært totalt suverene og vant søndag 1–0 borte mot Granadilla Tenerife. Etter at Levante spilte 1–1 borte mot Barcelonas byrival Espanyol, ble gullet sikret – selv om Barcelona har så mye som åtte kamper igjen av sesongen. Levante følger 16 poeng bak, men har selv bare fem kamper igjen.

Slik feiret Barcelona-spillerne gullet:

Barcelona og Chelsea møtes til kvinnenes Champions League-finale 16. mai.

PS! Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg spilte 1–1 mot Bayern München søndag og misbrukte dermed muligheten til å ta innpå i gullkampen i Frauen-Bundesliga. Med to kamper igjen er Wolfsburg to poeng bak. Syrstad Engen spilte hele kampen for Wolfsburg og bommet alene med keeper like etter pause.