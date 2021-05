VIF-back fyrer løs mot RBK: – Kjedelig

VALLE (VG) (Vålerenga – Rosenborg 1–1) Vålerenga-back Christian Borchgrevink (21) byr opp til ordkrig allerede etter første serierunde.

GÅR HARDT UT: Christian Borchgrevink gir Kristoffer Zachariassen en fysisk karamell, og Rosenborg en psykisk. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

41 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Oslo-gutten var ikke nevneverdig imponert over de tilreisende trønderne etter uavgjortkampen på Valle søndag kveld. Det la han ikke skjul på.

– Det er et fysisk lag. Jeg tror du ser det på papiret. Det er ikke så mange kreative spillere, egentlig. Det er et rutinert, stort og tregt lag. De kjemper og slår dødballene sine, utenom det synes jeg ikke de har noe. Jeg synes de er et kjedelig lag, sier Borchgrevink til VG.

Intervjuet blir avbrutt da backen kalles inn til lagmøte av Dag-Eilev Fagermo.

Etter å ha luftet «frustrasjon og sinne» over ikke å ha utnyttet de åtte målsjansene bedre – mot RBKs tre – kommer Borchgrevink tilbake og leverer en ny dose pepper i retning Trondheim:

– Rosenborg og oss kniver om de medaljene som er, så det skal være litt fyr. De prater mye. Jeg husker de sa i fjor at de var det beste laget selv om de prøvde å drøye inn 0–0 mot Sandefjord i siste seriekamp.

– De skal være en frontfigur i norsk fotball, men se på signeringene deres. De henter en type spiller som det ikke spruter av, synes jeg, sier Borchgrevink etter oppgjøret der Amor Layouni stjal oppmerksomheten med denne tilten:

Lagkamerat Henrik Bjørdal sier seg enig:

– Det er vel ikke det 4–3–3-Rosenborg vi har sett tidligere. Jeg har møtt tøffere Rosenborg-lag før.

Rosenborgs høyreback Erlend Dahl Reitan virker ikke nevneverdig imponert da VG videreformidler kritikken fra Vålerenga-leiren.

– Jeg synes Vålerenga er et dritkjedelig lag også. Jeg driter i hva de sier, melder Reitan – en kommentar som får Borchgrevink til å le:

– Da burde han se kampen om igjen. De var mye kjedeligere enn oss.

Les også Layouni forklarer tilten: – Jeg kom ikke hit for å leke

– De får passe på eget lag istedenfor å passe på oss, sier Åge Hareide om «kjedelig»-stempelet.

RBK-sjefen har gjort det klart at «det viktigste er defensiv trygghet».

Målscorer Kristoffer Zachariassen mener laget var gode på nettopp dét:

– Jeg synes vi ligger godt i blokken. Vi presser dem fint, får dem til å slå mye langt, og vi skaper nok til å stikke av med kampen. Om de sier vi spiller kjedelig, er det merkelig sagt.

– Men er det mer fysikk, mer trøkk, som skal få Rosenborg fremover i år?

– Ja, vi er mer fysiske og robuste. Sterke i nærduellene. Løper mye. Bra intensitet i løpingen vår kontra i fjor. Så har vi fortsatt litt å gå på i det etablerte og å skape nok sjanser.

Vålerenga fortsetter sesongen borte mot Brann onsdag, mens Rosenborg tar imot Viking torsdag.