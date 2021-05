Kommentator: - Ethvert lag vil være utrolig heldig om de har en som Tettey

Åge Hareide vil ha Alexander Tettey. TV 2-kommentator lar seg begeistre.

Alexander Tettey er ønsket i RBK. Foto: Christine Schefte

32 minutter siden

– Han må være motivert for det. Han kan ikke bare si at han skal spille, fordi han skal til akadamiet neste år. Jeg prøver å trigge ham så mye som mulig. Vi venter på svar. 12. mai er deadline, sa RBK-trener Åge Hareide til Rosenborgs egen Youtube-kanal forrige fredag.

Da hadde han allerede bekreftet overfor Adresseavisen at han er lysten på å få Alexander Tettey inn i troppen, og sagt at veteranen kan være et supplement ut året.

Foreløpig har svaret latt vente på seg. Tettey selv har ikke villet latt seg intervjuet om RBK-koblingen foreløpig, og onsdag kveld stenger overgangsvinduet i Norge.

Les også Tettey ferdig i Norwich: RBK bekrefter dialog

Mener Tettey holder nivået

TV 2-kommentator Kasper Wikestad, som også er Norwich-supporter, har fulgt Tettey tett de siste årene.

- Om Tettey signerer for RBK, får de først og fremst en fantastisk person, en som kjenner klubben og kulturen, og de får en vinner, sier han.

Og er tydelig på at Rosenborg, dersom Tettey velger å ta en ny tørn i RBK-drakten, får hjem en spiller som fortsatt holder nivået.

TV 2s Kasper Wikestad har god kontroll på Tetteys prestasjoner i Norwich. Foto: Håkon Mosvold Larsen

- Denne sesongen holder han definitivt et bra fotballnivå. Han spilte tross alt nesten tjue Championship-kamper denne sesongen, selv om mange var fra benken. Eliteserien er fortsatt Eliteserien, og Tettey hadde fem starter for det desidert beste laget i Championship, sier Wikestad.

Forrige sesong startet midtbanespilleren 28 kamper i Premier League.

- Det gjør du ikke om du ikke er en god fotballspiller. Det samme gjelder for Championship, sier han.

Les også Har pratet med agenten: Hareide røper mulig Tettey-plan

Mesterlærer

Denne sesongen har Tettey vært brukt som en slags læremester for Oliver Skipp, forteller TV 2-kommentatoren.

- Han har vært den klart beste i Championship. En av grunnene til at Tettey har spilt så lite, er at Skipp har vært utrolig god. Og det de snakker om i Norwich, er at han har lært veldig mye av Tettey. Så vidt jeg har skjønt, er det også Rosenborgs ønske. At de kan dra nytte av de kvalitetene, og at andre og yngre kan dra veksler på den enorme erfaringen Tettey har, sier Wikestad.

Les også Holdt Norwich-løftet. Nå åpner Tettey for et siste år i England

– Enorm stjerne i Norwich

På ni sesonger i Norwich har 35-åringen 263 kamper for klubben. Ingen ikke-britiske spillere har flere.

- Han har en enorm stjerne i Norwich, og det kommer av fotballspilleren og personen han er. Tettey er en ærlig, hardtarbeidende fotballspiller, som har bedre ferdigheter enn kanskje sitt rykte. Han har hatt flere ulike managere, og passet veldig godt inn i mange av disses spillestil. Også fordi han har vært bra med ball. Tettey har vært fremtredende hos alle sammen, sier kommentatoren.

Alexander Tettey er den ikke-britiske spilleren som har flest kamper for Norwich. Foto: Christine Schefte

Og mener det nok har vært flere av dem som har kommet til klubben og tenkt at Tettey ikke kunne brukes.

Men etter noen kamper uten resultater, har de tatt Tettey tilbake på laget. Med umiddelbare resultater.

- Da har de skjønt at det er spilleren å bygge laget rundt, sier Wikestad.

- Han har alltid satt klubben først, vært ydmyk og jobbet hard. Han har vært en utrolig god ambassadør for Norge i Norwich. Jeg er blitt litt kjent med ham, og han er en helt fantastisk fyr. Ethvert miljø, klubb, lag eller garderobe vil være utrolig heldig om de har en som Tettey i sine rekker, sier han.

PS! Overgangsvinduet stenger midnatt natt til torsdag. Men om Tetteys kontrakt med Norwich, som i utgangspunktet varer ut juni, termineres i løpet av dagen, kan han signere og registreres for RBK også etter at vinduet er stengt. Dette gjelder helt frem til neste overgangsvindu.