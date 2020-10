Han skal lede Fløya-revolusjonen: Ønsker å ta over TUILs posisjon i byen - åpen for å vrake TIL-samarbeid

Roger Johansen kan være Fløyas nye styreleder om én måned. Han har store planer for hva klubben kan få til.

16. okt. 2020 16:50 Sist oppdatert nå nettopp

I sommer bestemte det nåværende Fløya-styret å ikke avholde årsmøtet i klubben, og utsette det til slutten av året.

Årsaken til dette var en kombinasjon av uroen som preget klubben i vinter og koronaviruset, samt at krefter utenfra jobbet med å sette sammen et alternativ styre, klare til å kaste ut den nåværende ledelsen og ta over makta.