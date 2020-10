Norsk 17-åring på talentliste

Odin Thiago Holm (17) følger i fotsporene til Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard når han fremheves som en av verdens mest lovende 17-åringer.

Odin Thiago Holm er på The Guardians liste over verdens 60 mest lovende 17-åringer. Terje Pedersen / NTB

8. okt. 2020 17:04 Sist oppdatert 11 minutter siden

Den britiske avisen The Guardian har siden 2014 satt sammen en oversikt over det den mener er noen av verdens mest lovende 17-åringer på fotballbanen. Etter et år uten nordmenn på listen, er Odin Thiago Holm, som spiller for Vålerenga, med på 2020-listen.

Holm har vært på banen ni ganger for Vålerenga denne sesongen. Han fikk sin første seriekamp fra start da Oslo-klubben tapte 1–4 for Molde i slutten av juli, og har ellers figurert som innbytter åtte ganger. Totalt har han spilt 159 minutter i Eliteserien i år.

– Et vidunderbarn

Avisen sparer ikke på lovordene når det gjelder den unge trønderen.

«Da Manchester United i 2018 fulgte med på Erling Haalands utvikling, oppdaget de et annet norsk vidunderbarn. Holm, som allerede hadde vært på et treningsopphold hos Liverpool, var smigret, men ville ikke forhaste seg. Han takket også nei til akademispill i Juventus, og valgte heller å bli i Norge», skriver The Guardian om 17-åringen som signerte for Vålerenga i januar 2019.

Mellomnavnet «Thiago» har 17-åringen tatt fordi hans store idol er Thiago Alcântara, som nylig meldte overgang fra Bayern München til Liverpool. Selv drømmer Holm om å spille for Barcelona.

Ødegaard og Haaland

Holm er den syvende nordmannen som figurerer på The Guardians liste siden 2014. Først ut var Sander Svendsen, som avisen i 2014 mente «ikke var langt bak ett år yngre Martin Ødegaard».

Les også Erling Askeladds milliardløft: Nå er landslaget verdt 2,1 milliarder kroner

Da Ødegaard fylte 17 ett år senere, var han selvskreven på The Guardians liste. Nordmannen hadde da allerede meldt overgang til Real Madrid. Avisen beskrev ham derfor som «en av de få spillerne på denne listen som allerede er berømt». En som ikke var like kjent på det tidspunktet, men som var med den samme listen som Ødegaard, var den daværende Odd-spilleren Rafik Zekhnini.

I 2017 pekte avisen igjen på to norske 17-åringer som noen av verdens mest lovende. Torsdag kveld kan Erling Braut Haaland skyte Norge ett steg nærmere neste sommers EM-sluttspill. For tre år siden skrev The Guardian at han var «fysisk sterk, god teknisk og veldig tøff mentalt». Tiden som har gått, har vist at britene gjorde rett i å fremheve den nåværende Borussia Dortmund-spissen.

Torsdag kan Erling Braut Haaland skyte Norge i retning EM. I 2017 var han en av to nordmenn på The Guardians talentliste. Stian Lysberg Solum / NTB

Jørgen Strand Larsen sto også oppført på 2017-listen. Spissen meldte i september overgang fra Sarpsborg 08 til Groningen i den nederlandske Æresdivisjonen, og markerte seg med målgivende i debuten.

Året etter var Joshua Kitolano og Edvard Tagseth blant de 60 talentene på 2018-listen. Kitolano hadde rukket å debutere for Odd allerede før han fylte 17, mens Tagseth på det tidspunktet var en del av Liverpools akademi. I dag er de to midtbanespillerne fast inventar i Eliteserien, for henholdsvis Odd og Rosenborg.