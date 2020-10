Wolff Eikrem etter seieren over Bodø/Glimt: – Nå har vi satt standarden for høstsesongen

Molde var bunnsolide mot serieleder Bodø/Glimt lørdag kveld, og kaptein Magnus Wolff Eikrem var meget fornøyd med laget etter seieren.

Molde – Bodø/Glimt 4–2

AKER STADION: Molde leverte en kamp av høy klasse mot serielederen Bodø/Glimt lørdag kveld, og påførte de gulkledde sitt første tap for sesongen. Molde slapp inn kampens første mål, men snudde til 2–1 rett før pause med en flott scoring notert av Ohi. Etter sideskiftet fikk Molde godt betalt for sitt høye press, og med litt flaks på sin side satt Hestad ballen i mål etter å ha jaget en pasning fra Haikin i Glimt-buret. Molde rullet fint opp i angrep, før kapteinen Magnus Wolff Eikrem noterte seg for sin andre scoring for dagen, med et plassert skudd.