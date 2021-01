Supporterklubben roper varsku: – AaFK er en inneslutta klubb

Stormen er frustrert og bekymret over det de beskriver som en likegyldighet rundt AaFK. Daglig leder Geir S. Vik lover å ta innspillene på alvor.

Stormen-styret er bekymret for utviklingen i AaFK. Svein Liid (f.v), Daniella Baarholm, Torgeir Nogva, Gordon Bergh, Arve Hareide, Emil Strand, Nils Magne Strand og Steffen stette. Caroline Nogva og Cassandra Bergh var tilstede da bildet ble tatt. Foto: SALT Digital AS

I innlegg på supporterklubbens hjemmeside skriver Stormen at de opplever at trofaste supportere har sluttet å bry seg. Det står videre at det er behov for profiler i klubben, som engasjerer supporterne.

– Vi følte at mange ga opp etter hvert som resultatene ble som de ble. Når vi går på kamper forventer vi å bli underholdt, men underholdningsverdien i 2020 fra under pari. Det sammen med at resultatene ble som de ble, så følte vi at mange rett og slett ga opp i fjor. Samtidig vil jeg si at de som var på stadion støttet så godt de kunne, sier Stormen-styremedlem Torgeir Nogva til Sunnmørsposten.