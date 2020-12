RBKs toppscorer klar for ny klubb: – Jeg forventer reaksjoner

Marit Clausen flytter sørover for å spille toppseriefotball i 2021.

Marit Clausen skal spille for Kolbotn i 2021. Christine Schefte

22. des. 2020 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

VG melder tirsdag formiddag at Marit Clausen er klar for Kolbotn. Ifølge avisa har hun signert en ettårskontrakt med klubben.

– Det er mange som lurer på hvorfor jeg drar til Kolbotn. Men det handler om totalpakken og at det føles rett for meg. De spiller en fotball som passer meg og jeg får muligheten til å spille mye. Jeg håper det gjør meg til en bedre spiss, slik at jeg scorer enda flere mål, sier Clausen til Adresseavisen.