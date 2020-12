AaFK-treneren etter ettmålstapet: - Det var liv i kampen lenge

Lars Arne Nilsen var fornøyd med at de lenge sto unna mot Molde.

Lars Arne Nilsen og AaFK tapte 2–1 borte mot Molde. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Molde - AaFK 2–1 (1–0):

– I den grad man kan være fornøyd med et tap, så er jeg fornøyd med at vi gjorde det vi skulle. Vi skulle stå på uansett resultat og tørre å spille, og det synes jeg vi gjør. Molde fyrte nok ikke på alle sylinderne de har, for de har et tøft program. Men det er liv i kampen til det var spilt 80 minutter, da Sigurd (Haugen) hadde en kjempesjanse til å få 1–1. Vi får dessverre 2–1 for seint til å kunne true dem, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.