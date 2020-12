Hauge fullroses i Italia: – En perle

Jens Petter Hauge (21) stjeler nok en gang overskriftene etter en AC Milan-kamp.

Torsdag kveld scoret nordlendingen sitt tredje Europa League-mål for den italienske storklubben.

Det var en scoring tatt ut av Hauge-boken: Han mottok ballen langt ute på venstrekanten, skar inn i banen, dro en frekk tunnel på Tomas Wiesner, førte ballen videre inn i feltet og bredsidet den mellom bena til Martin Vitik, forbi keeper Milan Heca og inn i lengste hjørne.

Etter 1–0-seieren over Sparta Praha, der hans landsmann Andreas Vindheim ble hvilt, kåres Hauge til banens beste spiller av avisen Gazzetta dello Sport.

– JP serverer nok en perle. Det vakreste er at han fant den opp ut av ingenting. Slår to tunneler på ett mål, skriver avisen som begrunnelse for at de gir nordmannen 7/10 på børsen.

«DEN BESTE»: Gazzetta dello Sport kårer Jens Petter Hauge til banens beste mot Sparta Praha. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

I sin analyse av kampen skriver journalist Fabio Licari følgende om Hauge:

– Han er for rask for alle forsvarsspillerne. Det var hans fjerde mål for sesongen. En tanke slår meg: Hva hvis Milan ikke hadde møtt Bodø/Glimt på sin vei?

Han sikter til at det var prestasjonen mot Milan på San Siro som overbeviste italienerne om å punge ut for Hauge.

Hauge blir også kåret til banens beste spiller i avisen Corriere dello Sport. De gir ham 7/10 på børsen.

– En ekte juvel, skriver spaltist Franco Ordine i sin kommentar om kampen.

– Da vi møtte Hauge som motstander, viste han allerede hva han kunne gjøre, så vi håpet han kunne fortsette den formen med oss. Han er ikke komplett ennå, så han kan forbedre seg enda mer, men vi er veldig fornøyd med prestasjonene, sier Milan-trener Stefano Pioli til Sky Sport Italia.

– Jeg synes hans beste kvalitet er når han dribler én mot én. Han er raskere med ballen enn uten, men jeg mener at han burde variere mer og bli bedre til å løpe inn bak forsvarsspillerne for å få ballen. Han kan ikke alltid utfordre dem slik.

– Han har mange områder å forbedre, som fokuset hans i forsvar gjennom 90 minutter, men vi så kvalitetene hans og klubben gjorde det veldig bra da de signerte et så interessant talent, sier Pioli.

