Start-sjefen om Terje Marcussen: – Absolutt en fyr jeg vil bli bedre kjent med

Styreleder for Start-investorene spilte inn navnet til Terje Marcussen for klubben allerede i 2018. Marcussen selv sier Start er uaktuelt per nå.

Terje Marcussen gir seg som daglig leder i Vipers. Foto: Jacob J. Buchard

22. jan. 2021 11:39 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Det er faktisk et navn jeg spilte inn til det daværende Start En Drøm-styret tilbake i 2018.

Det skriver Start En Drøms styreleder Robin Reed i en epost til Fædrelandsvennen.