Ny forsvarsspiller klar for Hødd

Magnus Bruun-Hanssen har skrevet under en toårskontrakt.

Sportssjef Jesper Törnqvist og Hødd har signert Magnus Bruun-Hanssen. Foto: Hødd Fotball

Nå nettopp

I går skrev Sunnmørsposten at Magnus Bruun-Hanssen kom til å bli den neste Hødd-signeringen. På det tidspunktet var Bruun-Hanssen allerede på plass i Ulsteinvik. Mandag ettermiddag kom bekreftelsen fra Hødd på at 23-åringen har skrevet under en toårskontrakt.

Hødd-trener Kevin Knappen kaller det ei sterk signering.