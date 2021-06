Stjernene ble skjøvet ut i kulden. Så kom kontrabeskjeden.

De er med i EM, men Thomas Müller og Mats Hummels var lenge uønsket på det tyske landslaget. – Virket helt dumt, sier ekspert.

Mats Hummels og Thomas Müller er tilbake på det tyske landslaget i EM. Foto: Angelika Warmuth, Reuters

Nå nettopp

Kort om saken:

I 2019 ble Mats Hummels og Thomas Müller vraket fra det tyske landslaget

Landslagssjef Joachim Löw har stått på sitt. Men rett før EM ombestemte han seg

Frankrike–Tyskland sendes på NRK1 klokken 21 tirsdag

«Kampen er ikke over ennå.»

Thomas Müller sa ordene i frustrasjon dagen etter at landslagstrener Joachim Löw vraket ham fra det tyske landslaget.

Nå kan ordene leses som en spådom.

For når Tyskland EM-åpner mot Frankrike tirsdag kveld, er Thomas Müller tilbake på laget igjen. Det er også midtstopper Mats Hummels, selv om Löw avsluttet de to veteranenes landslagskarriere i 2019.

Les også Nå er Raheem Sterling bildet på Englands EM-optimisme

Den overraskende beskjeden

5. mars 2019: Joachim Löw fløy til München. Åtte måneder hadde gått siden Tyskland ble slått ut av fotball-VM i gruppespillet.

En slik ydmykelse får naturligvis konsekvenser.

Men få hadde sett for seg utviklingen den marsdagen. Poenget med Löws reise var å møte tre spillere: Thomas Müller (29), Mats Hummels (30) og Jérôme Boateng (30), alle VM-vinnere fra 2014.

Löw hadde korte samtaler med alle tre. Han fortalte dem at de var ferdige på landslaget.

Altså ikke bare vraket fra kommende landslagstropp, men også fremtidige tropper.

Fakta Dagens kamper i fotball-EM 18.00: Ungarn - Portugal (TV 2) 21.00: Frankrike-Tyskland (NRK1) Vis mer

Kritikk fra alle kanter

Nyheten fikk massiv oppmerksomhet i tysk presse.

Kritikken haglet mot Löw: fra de involverte spillerne, andre landslagsspillere, tidligere landslagsspillere, kommentatorer, Bayern München og til og med fra det tyske fotballforbundet.

I misnøyen gikk to ting igjen, nemlig at beslutningen ble lagt frem som endelig og måten det skjedde på.

Löw snakket med spillerne bare i noen minutter. Rett etterpå ble beslutningen offentliggjort i en forberedt pressemelding.

– Jeg tror det hadde vært lurt, på dagen beslutningen ble tatt, å personlig uttrykke takknemlighet overfor spillerne på en pressekonferanse, sa daværende president i det tyske fotballforbundet, Reinhard Grindel.

Kritikken har haglet mot Tysklands landslagssjef Joachim Löw, både på grunn av svake resultater og vrakingen av erfarne spillere. Foto: Martin Meissner, AP

Ombestemte seg

Löw begrunnet endringen med at året 2019 skulle være «en ny begynnelse» for det tyske landslaget.

Hver gang Tyskland skulle spille landskamp, ble Löw pepret med spørsmål om de tre stjernene.

Löw kalte valget «ekstremt vanskelig». Men han sto lenge på sitt. Han sa det var «ganske usannsynlig» at spillerne noensinne kom tilbake. – Beslutningen kan ikke gjøres om nå, sa han.

Men dårlige resultater økte presset. Tyskland tapte 0–6 for Spania i november 2020. De tapte 1–2 hjemme for Nord-Makedonia i mars. I mellomtiden hadde Löw fortalt at han gir seg som landslagstrener etter EM – ikke i 2022, som planlagt.

Og til slutt krøp Löw til korset. I mai annonserte han at Hummels og Müller – men ikke Boateng – er tilbake på landslaget.

– Jeg tror det er fordi Löw ikke skal bygge Tyskland for fremtiden. Hans jobb er ferdig etter EM. Nå kan han være mye mer pragmatisk, sier Eivind Bisgaard Sundet, en fotballkommentator som følger tysk fotball tett.

Les også Store forskjeller i EM: Disse skal reise mest – og minst

Tror på EM-gull

Thomas Müller starter trolig i det tyske angrepet mot Frankrike tirsdag. Det skjer etter et par år med massiv debatt om hans landslagsplass parallelt med storspill for Bayern München.

– Müller har vært i sitt livs form, og så skulle han plutselig ikke spille på landslaget? I motsetning til Mesut Özil, som ga seg på landslaget, er Müller bare blitt bedre. Han har vært viktig på verdens beste lag (Bayern München). Det har virket helt dumt, sier Sundet.

I tillegg er Mats Hummels tilbake i midtforsvaret. Det kan komme godt med i «dødens gruppe», der Frankrike, Portugal og Ungarn også inngår. Sundet tror Tyskland kan vinne hele EM, til tross for dårlige resultater det siste året.

– De har ikke press på seg. De skal spille kamper på hjemmebane. Mye er i Tysklands favør. I tillegg har de en sentrallinje med Hummels, Müller, Kroos og verdens beste keeper i Neuer, samt stammen fra Bayern München med Goretzka og Kimmich. De har også Havertz, som avgjorde Champions League-finalen, og Rüdiger, som var stor i den kampen. Det er et ganske heftig lag, egentlig.

KILDER: Kicker, dw.de, The Guardian, AFP, Bild

Fakta Thomas Müller Født: 13. september 1989 (31 år) Posisjon: Angriper/offensiv midtbanespiller Klubb: Bayern München Meritter: Ti ganger seriemester i Tyskland, seks ganger cupmester i Tyskland, to ganger Champions League-vinner og verdensmester i 2014 Landskamper: 102 Vis mer