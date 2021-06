England-fansens reaksjon skaper splid: – Virkelig?

LONDON (VG) – It is what it is, sa England-kaptein Harry Kane (27) i TV-intervjuet før han gikk i garderoben, men det var ikke så lett å høre så mye mer av hva han sa.

HARRY FIKK HØRE DET: England-fansen var misfornøyd med Harry Kane og hans lagkamerater. Kapteinen ble byttet ut mot Skottland. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Han ble nemlig overdøvet av buing fra den engelske fansen på Wembley etter 0–0-kampen mot Skottland, som ble hyllet som helter i den mørkeblå svingen der bortefansen holdt til.

Blant journalistene som fulgte kampen fra pressetribunen, i ly for regnet som bøttet ned over nasjonalarenaen, var den intense buingen mot England ved kampslutt et av de største temaene.

Flere av de mest profilerte engelske skribentene tok til Twitter – og de var samstemte:

The Athletics Oliver Kay mener det er «uforståelig» å «bue på et så ungt lag». Telegraphs Jason Burt synes det er «rart». «De var ikke veldig gode, men de fortjener ikke det». Hans kollega Matt Law spør: «De var ute av det i dag, men buing, virkelig?»

ESPNs Mark Ogden er «ikke sikker på om de fortjente å bli buet av banen», og kaller publikums oppførsel «malplassert».

Under de digitale pressekonferansene og intervjuene etter kampen var tonen en helt annen.

For selv om journalistene mente fansen overreagerte, tok både landslagssjef Gareth Southgate og lagets bestemann Mason Mount kritikken på strak arm.

– Jeg har blitt buet på mange ganger i min korte karriere. Det har vært fra både borte- og hjemmefans. Vi fokuserer på oss selv, hvordan vi kan forbedre oss og hvordan vi kan finne perfeksjon. Det er det presset vi legger på oss selv. Vi har unge, men erfarne spillere som takler dette. Vi ønsker å gjøre landet vårt stolt. Forhåpentligvis kan vi gjøre det i neste kamp, sier Mount til VG.

– Fansen vår har rett til å reagere som de vil. Vi er skuffet over vår prestasjon, og jeg forstår deres reaksjon fullstendig. Det var forventet at vi skulle slå Skottland, så de er frustrerte over dette. Vi må bare leve med det og takle det, sier Southgate.

Uavgjort for England er ingen krise. Seier i siste kamp mot Tsjekkia vil sikre gruppeseier, mens uavgjort vil sikre andreplass, og sistnevnte kan fort være det beste utfallet fra et kynisk perspektiv.

Da kan de for eksempel ende opp med Sverige som motstander i åttedelsfinalen istedenfor Tyskland eller Portugal.

Om det var akkurat dette, eller bare generelt at det ikke var noen presserende grunn til å jakte seier, som førte til at Southgate ikke kastet på offensive storkanoner som Jadon Sancho, er uvisst.

Men han innrømmer at det er en utfordring å balansere fornuft med hjemmepublikummets rop om scoringer og underholdning.

– Dette er noe jeg hele tiden visste at vi ville måtte håndtere. Det kom til å bli en utfordrende erfaring for spillerne. Spesielt med et ganske uerfarent landslag, sier Southgate til VG.

– Vi vet hva vi har forberedt oss på: Fansen vil se oss angripe hele tiden. Noen ganger må du håndtere kampen annerledes. Noen ganger må du holde på ballen, for det kan være hektisk, sier Mount til VG.