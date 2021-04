Her frykter en redd Haugen det verste. Nå har han vært til ny undersøkelse.

Sigurd Haugen (23) må fortsatt vente i spenning på hvor alvorlig skaden han pådro seg mot Stjørdals-Blink er.

Etter en god start mot Stjørdals-Blink ble Sigurd Haugen liggende nede med store smerter i venstrefoten i første omgang etter en duell. Han håper det bare er snakk om et overtråkk, men svaret er ikke klart enda. Foto: EINAR JULIEBØ

Søndagens treningskamp mot Stjørdals-Blink starta på en god måte for Haugen, som igjen starta som venstrekant. Etter 13 minutter sklei angrepsspilleren inn 1–0 etter et innlegg fra Kristoffer Ødven, men fire minutter senere skadet 23-åringen seg.

– Forsvarsspilleren deres stupheadet ballen ut, som gjorde at jeg landet foran han for å ikke tråkke på han. Men det gjorde at forsvarsspilleren landet på venstrefoten min. Jeg kjente med en gang at dette ikke var bra, sier Haugen.