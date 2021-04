Espejord måtte bli hjemme - her er TILs lag mot Rosenborg

Foran den iTromsø-sendte kampen Rosenborg-TIL gjør Gaute Helstrup flere endringer.

TIL-SPISSER: Runar Espejord står over kampen mot RBK. Det betyr at Moses Ebiye får sjansen fra start. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB og Ronald Johansen

19 minutter siden

Etter lørdagens formiddagstrening hjemme i Tromsø ble det avgjort at Runar Espejord ikke skulle bli med til Trondheim. Det er ingenting alvorlig med spissen, men en litt stiv lyske, og det faktum at kampen skal spilles på gress, gjorde at man ikke valgte å ta noen sjanser.

– Alt under kontroll. Bare sørge for at man ikke går på noen smella, skriver Espejord i en melding til iTromsø.