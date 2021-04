Eggens nådeløse dom: - En kjeltringstrek uten like

– Æ hadde itj komma til å kika på en kamp, æ, utbryter trenerlegenden Nils Arne Eggen (79) om storklubbenes nye satsing – Super League.

KRITISK: Nils Arne Eggen under et VG-intervju i fjor sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er en kjeltringstrek uten like. Noen rike kapitalister vil tjene enda mer penger. Det er totalt i utakt med alle verdiene vi bygger idrett på, også fotball selvfølgelig, sier Eggen.

79-åringen skapte et Europa-eventyr med Rosenborg fra 90-tallet, med de legendariske seirene over Milan i 1996 og Dortmund i 1999 som høydepunkter.

Med sin egen «Godfot-teori» slo han storklubber med en langt tykkere lommebok – og Eggen elsket å slå «kapitalistene».

Les også Medier: José Mourinho sparket i Tottenham

– Heldigvis ser det ut som Fotball-Europa reagerer som jeg gjør, og da blir det problematisk å få gjennomført det, tror jeg, sier Eggen.

Søndag kveld bekreftet 12 europeiske storklubber at de er enige om å starte en ny turnering – Super League. Motstanden har kommet fra «alle» kanter, og UEFA truer med reaksjoner mot klubbene.

– Er det dette du har snakket om i mange år, og fryktet?

– Ja, de har jo prøvd seg - også i min tid selv, om det er en stund siden. De har presset UEFA i Champions League, og det er en slags tankegang som er uforenlig med rettferdig konkurranse. Fordi du har makt, skal du liksom komme øverst på tabellen av den grunnen. Det går ikke an.

Eggen betegner planene i Super League som uinteressante.

– Æ hadde itj komma til å kika på en kamp æ, utbryter han.

Så går han i gang med å legge ut om tilhørighetens viktighet. Rosenborg er for trøndere, Brann er for bergensere.

KRITISK: Erling Braut Haaland og landslagssjef Ståle Solbakken etter VM-kvalifiseringskampen i Montenegro i slutten av mars. Foto: Aleksandar Djorovic

– Tar du bort det, blir drivkraften borte og interessen for fotball kommer til å dale. Det kommer til å dø av seg selv, men ikke la dem få sjansen til å ødelegge fotballen, for det er det de holder på å gjøre.

På VGs spørsmål om det er gulrot som kan forsvinne for norske klubber som drømmer om å møte de største i Europa, svarer Eggen:

– Det er ingen gulrot, fordi vi var gode nok. Vi slo ut Dortmund og vi slo ut Milan og kom til kvartfinalen. Muligheten til å nå frem må være lik for alle.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener superligaen med faste lag går på akkord med fotballens tanke om at du skal ha muligheten til å lykkes eller ikke.

– Andrea Agnelli (Juventus-president) har vært en av pådriverne de siste årene. De siste årene har de blitt slått ut av Lyon, Porto og Ajax i Champions League. Hvorfor i helv**** skal de være med i en slik turnering da? Tottenham og Arsenal er per nå antagelig ikke blant de 20-30 beste lagene i Europa, sier Solbakken.

Les også NFF-presidenten ut mot «kyniske» Super League - støtter utestengelse av spillere

Solbakken er Liverpool-fan. Han sier at turneringen strider mot alt sosialisten Bill Shankly, som bygde opp Liverpool, sto for.

– Jeg tror ikke Ole Gunnar Solskjær, Jürgen Klopp eller Pep Guardiola synes dette er en god ide. Det nekter jeg å tro. Det er eierne over, sier Solbakken og fortsetter.

– Jeg tror det har vært en kamp mellom de store. Det har vært en trener eller leder i denne superligaen som har sagt til meg «det er to klubber jeg ikke tåler, PSG og City, fordi de er eid av land. De andre har en kommersiell posisjon som er basert på historie og romantiske ting

Eggen blir beroliget av at det ikke er Fotball-Europa som står bak ideen.

– Her er det noen få, jeg kaller dem «halvkriminelle kapitalister» som har kjøpt seg fotballag, og synes dem tjener for lite. Det er typisk for eierne i United, for eksempel. Og så kommer den amerikanske tankegangen, som er helt feil. Har man investert i et lag i for eksempel amerikansk fotball, må de sikre seg at mot å ramle ned, for da har de tapt penger.

– Det går kke an at peng, peng, peng skal styre tankegangen vår i verden, og heller ikke i fotballen.

Solbakken mener publikum og media blir viktig for å stoppe planene.

– Du mister hele tiltrekningskraften i fotball når du ikke må kvalifisere seg. Med FC København var vi i Champions League fire ganger. Hverken Manchester United, Barcelona eller Juventus slo oss hjemme. Det klarte vi med en herlig blanding av samspill mellom spillere og publikum. Det er idrettens sjarm, sier Solbakken.