Zidane presset om Super League: – Vi snakker ikke om dette

Zinédine Zidane (48) nektet å la seg lokke utpå om Super League.

20. apr. 2021 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

Real Madrid-manageren fikk gjentatte ganger spørsmål om den nyopprettede bevegelsen der 12 klubber, inkludert den spanske giganten, vil danne en lukket europeisk liga med 15 medlemsklubber og fem åpne plasser der andre kan kvalifisere seg.

– Det er et spørsmål til én person: presidenten (Florentino Pérez). Jeg er her for å snakke om kampen mot Cadiz. Alle har sin mening, men jeg er ikke her for å snakke om det. Jeg vil snakke om kampen i morgen, om ligaen, om Champions League. Resten er ikke min jobb, sier Zidane første gang han får spørsmål om det pågående jordskjelvet i Fotball-Europa.

På spørsmål om UEFA og FIFAs trusler om å kaste klubbene ut av deres ligaer og turneringer, og om dette har vært et tema i Real Madrid-garderoben, svarer Zidane:

– Null. Ingenting. Vi snakker ikke om dette. Vi snakker bare om morgendagens kamp. Spillerne har bare dette i tankene.

Zidanes sjef, klubbpresident Florentino Pérez, er også president for Super League, som han natt til tirsdag forsvarte på det populære TV-programmet El Chiringuito de Jugones.

Der sa han blant annet at Super League er et forsøk på å redde fotballen fra økonomisk ruin.

Zidane var tydelig ubekvem hver gang han fikk spørsmål om Super League.

– Vi kan bare snakke om morgendagens kamp. Resten kan vi ikke kontrollere, snakke om eller vite hva som skal skje, sier han.

– Har du snakket med presidenten, og hva er ditt standpunkt?

– Jeg kommer ikke til å gi dere min mening. Så kan dere si «Zidane sier aldri noe». Og det er sant. Men hvorfor? Fordi jobben min er det daglige arbeidet og morgendagens kamp. Når det gjelder resten, kunne jeg ment noe om det, men det nytter ikke. Det skaper bare overskrifter. Jeg tenker på Cadiz.