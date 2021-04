Han likte ikke avskjeden i United. Nå er Chris Smalling tilbake.

Tidligere Manchester United-spiller Chris Smalling er tilbake på Old Trafford torsdag. Måten klubben kvittet seg med ham på, likte han ikke.

Chris Smalling kan ta hevn mot Manchester United med sitt Roma. Foto: Alberto Lingria, Reuters

«Klumsete». «Ikke god nok». «En byrde».

Chris Smalling (31) fikk gang på gang høre det fra fans og eksperter i sin Manchester United-karriere.

Torsdag er han tilbake på Old Trafford som Roma-spiller. Der kan han ødelegge for Ole Gunnar Solskjær, manageren som solgte ham.

Smalling var tilbake fra skade i helgens kamp mot Cagliari. Roma-trener Paulo Fonseca har antydet at Smalling starter mot United. Dermed vil Smalling få sjansen til en slags hevn.

– Bedre enn ryktet sitt

Smallings United-karriere var en berg-og-dal-bane. Han ble hentet av Alex Ferguson i 2010. Under Louis van Gaal var han en del av kapteinsteamet. José Mourinho kritiserte ham i offentligheten. Og under Ole Gunnar Solskjær fikk han mindre og mindre tillit.

Ofte ble han syndebukken etter dårlige United-resultater.

– Jeg synes han er bedre enn ryktet sitt, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

– Det var nesten umulig for ham å overbevise folk. Han fikk et stempel som «ikke god nok for United». Det er veldig vanskelig å riste det av seg, fortsetter Thorstvedt.

«En dritt-situasjon»

Smalling ble først sendt på lån til Roma i 2019. Så ble han permanent Roma-spiller i 2020. Men måten det skjedde på, likte han ikke.

United solgte ham nemlig først på overgangsvinduets aller siste dag.

– Jeg visste at mine dager under Ole egentlig var talte. Jeg var litt frustrert, sa Smalling i et intervju med The Telegraph i fjor.

Chris Smallings United-karriere hadde også mange store øyeblikk, som seieren mot Paris Saint-Germain i Champions League i 2019. Foto: François Mori, AP

Smalling trakk også frem at han nylig hadde blitt pappa. Dessuten hadde overgangsvinduet for engelske klubber stengt, så han var avhengig av bud fra utenlandske klubber.

– Jeg ble etterlatt i en dritt-situasjon, sa han.

Sammenlignes med Lukaku

I tolvte time ble imidlertid Roma og Manchester United enige. I Italia har han fått mye ros.

– Chris Smalling i Roma har vært en suksesshistorie, sier Strives Serie A-kommentator Even Braastad.

– Han er én av mange tidligere United-spillere som har dratt til Italia og fått en «boost». Spesielt Smallings første sesong var veldig, veldig bra og det er åpenbart at han trives godt i italia, legger han til.

De tidligere Manchester United-spillerne Chris Smalling og Romelu Lukaku omfavner hverandre etter en kamp mellom Inter og Roma. Foto: Alessandra Garolafo, Reuters

Braastad mener Smalling har fått et bedre rykte i Italia og trekker en parallell til en annen tidligere United-spiller.

– Det er litt det samme som med Lukaku. Kvaliteten er helt utvilsomt bra når de er i form. Men det stoppet seg litt mentalt da de tidvis fikk et dårlig rykte i Manchester og England. Å få starte i et nytt land med ny kultur har litt å si.

Mener United er klare favoritter

For Roma har de siste ukene handlet om én ting: Å få stablet sammen et så bra lag som mulig til kampene mot United.

De har gitt opp jakten på en topp fire-plassering i Serie A og går «all in» for å vinne Europa League. Men Erik Thorstvedt tror italienernes ferd stopper i semifinalen.

– Manchester United er klare favoritter. Man United bør vinne denne turneringen, de er sannsynligvis det beste laget. I Champions League har du alltid superlag som Barcelona, PSG og Real Madrid, men i hakket under (Europa League) er de engelske klubbene mye rikere. Manchester United er en mye, mye større klubb enn Roma og det bør reflekteres ute på banen, sier Thorstvedt.

I den andre semifinalen møtes Arsenal og Villarreal.

PS: Tidligere United-spiller Henrikh Mkhitaryan spiller også på Roma.