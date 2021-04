Fikk en fotball-leksjon av sterke Tyskland

NRK-ekspert mener Norge ble «rådville». Tyskland dominerte kampen.

Caroline Graham Hansen og Norge fikk tøff motstand tirsdag. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

13. apr. 2021 17:50 Sist oppdatert 11 minutter siden

TYSKLAND-NORGE 3–1

Norge tok tidlig ledelsen mot Tyskland i tirsdagens privatlandskamp. Men resten av kampen i Wiesbaden handlet i stor grad om hjemmelaget.

Norge fikk en fotball-leksjon av det som er verdens nest beste lag, ifølge Fifa-rankingen.

Tysklands aggressive press ble ofte for mye for det norske laget. NRK-ekspert Carl-Erik Torp mente Norge brukte for mange touch og at spillerne «ble litt rådville» med ballen.

– Frustrerende

På TV-bildene så Ingrid Syrstad Engen oppgitt ut underveis i annen omgang.

– Det ble lange avstander og mye løping uten ball. Det kan føles frustrerende, sier Engen.

Ingrid Syrstad Engen og de norske spillerne ble satt under sterkt press fra Tyskland tirsdag. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

Hun påpeker imidlertid at før denne samlingen hadde ikke det norske laget spilt sammen siden oktober.

– Da må jeg si det er godkjent av oss. Vi ønsker aldri å tape og ende med det resultatet, men jeg synes denne gjengen lover bra, sier Engen.

Overrumplet Tyskland

Sist gang lagene møttes vant Tyskland 4–0. Men Norge virket ikke skremt i starten av tirsdagens kamp.

Allerede etter fire minutter ledet Norge. Kaptein Caroline Graham Hansen spilte fri Guro Reiten, som flikket ballen i mål.

Norge fikk en drømmestart da Guro Reiten scoret etter fire minutter. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

Så viste Tyskland hvorfor de er rangert som Europas beste lag. 1–1 målet kom riktignok etter dårlig norsk forsvarsspill på en corner, men Tysklands 2–1-mål var et skikkelig mønsterangrep. Et hælspark, så et innlegg langs bakken før Linda Dallmann skjøt på direkten – utagbart nede i motsatt hjørne.

Tyskland hadde brukt 13 minutter på å snu kampen.

Tyskerne trillet ballen mens Norge jaget den. Og da tyskerne mistet den, satte de inn et intenst press helt til de norske spillerne rotet det til.

Økte ledelsen

I annen omgang ble Norges stjerne, Caroline Graham Hansen, byttet ut og erstattet med 19 år gamle Elisabeth Terland.

Men det var én av Tysklands innbyttere, Jule Brand, som hadde tydeligst effekt på kampen. Brand førte ballen et godt stykke med enorme klyv før hun spilte en perfekt pasning til Paulina Krumbiegel, som økte ledelsen til 3–1.

Tyskland var klart bedre enn Norge i tirsdagens kamp. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

Da var veien tilbake i kampen for tøff for Norge.

– Vi tar med oss lærdommen av å spille mot et så bra lag. Jeg føler vi blir løpende litt mellom dem mot slutten, men vi må lære av det, sier Engen, som nå reiser hjem til sin tyske klubb, Wolfsburg.

Martin Sjögrens mannskap er ikke kvalifisert til OL i sommer. Men i september begynner kvalifiseringen til fotball-VM i 2023.

Akkurat som mot Belgia i forrige uke, kom det norske laget med en markering knyttet til VM i Qatar og menneskerettighetssituasjonen i landet. Alle spillerne hadde «human rights» skrevet på sin venstre hånd. Foto: Maja Hitij, Bildbyrån