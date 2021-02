Fransk klubb bød 10 mill. for afrikansk stjerneskudd - Molde fikk ham «gratis»

Gamleklubben i Elfenbenskysten mottok en rekke betydelige bud på stortalentet David Datro Fofana (18), men spilleren endte likevel opp i Molde – uten at romsdalingene betalte noen overgangssum.

LOVENDE: David Datro Fofana poserer med Molde-trener Erling Moe. Foto: Molde FK

18 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det er viktig å holde tungen rett i munnen når man skal fortelle historien om hvordan den høyt ansette angriperen, som i november ble tatt ut i A-landslagstroppen til Elfenbenskysten, endte opp med å signere en kontrakt med MFK ut 2024.

– Det er egentlig et mirakel at han skal spille for Molde, sier agent Atta Aneke til VG.

Det hele startet for et år siden, da Molde henvendte seg til Abidjan City, tredjedivisjonsklubben i Elfenbenskysten som spilleren var tilknyttet.

«Vi ønsker å invitere én fotballspiller fra Elfenbenskysten til et besøk i klubben vår fra 23. februar 2020 med varighet i to måneder», skrev Molde i et brev til Abidjan City Football Club datert den 9. januar 2020.

VG har fått tilgang til brevet, der det også står at «vi trenger spillere i denne posisjonen».

Spilleren ankom, slik Romsdals Budstikke kunne omtale i fjor, Molde mandag 9. mars. Han trente med laget på tirsdagen og onsdag. Så stengte Norge ned. Fofana havnet først i hjemmekarantene, så reiste han hjem igjen til Elfenbenskysten.

– Han gjorde veldig godt inntrykk, men han var bare 17 år, så vi avventet til han ble myndig med å gjøre noe mer, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til VG.

Takket ja til bud på nesten 11 mill.

I juli returnerte unggutten til Abidjan City etter et utlån til toppdivisjonsklubben AFAD Djékanou. Så eksploderte interessen rundt spilleren.

VG har fått tilgang til dokumentasjon på tre ulike bud mottatt av Abidjan City i fjor sommer og høst:

20. juli 2020 la belgiske Waasland-Beveren inn et bud på Fofana og to andre Abidjan City-spillere (Yeo Abdramane og Amidou Kabore). Totalt sett hadde avtalen en ramme på 400.000 euro. Den ga også Abidjan City rett på 35 prosent av overskuddet i et eventuelt videresalg. Spillerne skulle innlosjeres i samme leilighet.

14. september 2020 la den franske Ligue 1-klubben Strasbourg inn et bud på Fofana med en potensiell verdi på én million euro (10,2 millioner kroner). Budet bestod av 500.000 euro i garantert utbetaling samt 100.000 euro for hver 10. kamp Fofana startet i den franske toppdivisjonen, med en maksgrense på 50. I tillegg ville Abidjan City ha rett på 20 prosent av overskuddet på et eventuelt videresalg.

17. september 2020 la den franske Ligue 1-klubben Angers inn et bud som var litt høyere: 565.000 euro umiddelbart, deretter samme bonusordning med 100.000 euro for hver tiende kamp opp til den 50. Avtalen hadde en totalramme på like under 11 millioner kroner. Angers tilbød også 20 prosent av overskuddet på videresalget.

– Vi kunne ikke takke nei til disse budene. Vi oppfordret spilleren til å gripe muligheten fordi det var fantastisk både for ham og klubben, sier klubbpresident Marco Né i Abidjan City til VG.

Han opplyser om at klubben signerte avtalen og aksepterte budet fra Angers, men at kun spillerens signatur manglet.

Molde fulgte hele tiden situasjonen tett, i samråd med agent Atta Aneke, men det kom aldri noe offisielt bud fra Norge. Aneke forteller at han i september var i Elfenbenskysten og møtte Marco Né.

– Han var overhode ikke interessert i å høre hva jeg hadde å komme med fra skandinaviske klubber. Han sa at spilleren skulle til Belgia på det tidspunktet, og at det var det beste for dem. Slik avsluttet vi møtet. Vi var uenige i hva som var det beste steget for spilleren, sier Aneke.

– Trives veldig godt i Molde

Fofana satt i november på benken til Elfenbenskystens A-landslag, i samme tropp som Tottenham-stjernen Serge Aurier og Arsenal-profilen Nicolas Pépé, og franske klubber lå langflate.

I utgangspunktet burde en klubb som Molde dermed vært sjanseløs. Likevel reiste han i januar til Norge og satt i karantene mens han ventet på en avklaring.

– Det er ikke en enkel sak. Det er en spiller som er ønsket av klubber i hele Europa. Det har vært en krevende sak å jobbe med for meg. Molde jobber på, så få vi se hva det ender med. Et av de største talentene i Afrika, ikke bare i aldersgruppen sin, men totalt sett, varslet Aneke i VGTV-programmet Silly Season 29. januar, som du kan se her:

Et par dager senere, 2. februar, presenterte Molde sin nye signering på en fireårskontrakt.

– Jeg trives veldig godt i Molde, en stille, flott by. Jeg har blitt veldig godt mottatt her, hyggelige mennesker, sa Fofana til klubbens hjemmeside.

Vil ta saken til FIFA

Tonen er ikke like lystig i Elfenbenskysten.

– Til vår store overraskelse ble vi gjort kjent med at spilleren har signert for Molde. Vi hadde ikke hørt fra hverken Molde eller Atta Aneke på flere måneder. Nå har vi hyret en advokat som skal ta kontakt med FIFA om denne saken, sier Abidjan City-president Marco Né til VG.

Né mener at spilleren var under kontrakt med dem, en amatørklubb i tredjedivisjon, og at Molde derfor ikke har rett til å signere spilleren uten å ha fått et bud akseptert.

Men ifølge en dom fra det ivorianske fotballforbundet som VG har fått tilgang til, hadde ikke Fofana gyldig kontrakt med klubben. Spillerens mor bestridet at hun eller sønnen hadde signert en avtale med klubben, og fikk medhold av forbundet, som dermed annullerte Fofanas kontrakt.

Abidjan City fikk 15 dager på seg til å anke avgjørelsen.

– Vi har anket avgjørelsen, sier Né.

Slik svarer Molde

Likevel får VG opplyst at Molde fikk innvilget offisiell spillertillatelse fra det ivorianske fotballforbundet. Spilleren er registrert for spill i Europa League og overgangen er offisielt registrert i systemene til Norges Fotballforbund.

Molde betaler ingen overgangssum for Fofana, men Abidjan City har rett på utdanningskompensasjon på rundt 1,5 million kroner.

– Både jeg og Molde FK gjorde ordentlige undersøkelser før de signerte spilleren. Først fikk vi tilsendt dommen fra forbundet om at kontrakten ikke var gyldig. Så fikk vi beskjed om at dommen ikke var blitt anket innen fristen. Så fikk Molde utstedt spillertillatelsen etter dialog mellom det norske og det ivorianske forbundet. Og ikke minst har vi fått bekreftet av både spilleren og moren hans at de aldri signerte noen avtale med Abidjan City, sier Aneke og fullfører:

– Jeg er veldig glad for at Abidjan City har krav på rundt 1,5 million kroner i kompensasojn, for jeg synes det er rett og rimelig at de får igjen penger for det arbeidet de har lagt ned. Jeg er glad for at det finnes FIFA-regler som sikrer dem dette. Det er ingen som ikke unner dem å tjene penger på dette, men vi hadde også ønsket at vi kunne finne en minnelig løsning med dem.

STORTALENT: David Datro Fofana i aksjon for Elfenbenskysten mot Ghanas James Akaminko under en ungdomsturnering i 2019. Foto: Muzi Ntombela / BackpagePix / Sports Inc

– Vi samarbeider gjerne med Molde, men ting må skje på riktig måte. Vi investerer i spillere, utvikler dem i mange år og har dem under kontrakt, sier Marco Né.

– Men som amatørklubb kan dere vel ikke ha spillere på profesjonell kontrakt, og dermed ikke kreve overgangssummer når dere selger dem?

– Europeiske klubber respekterer vanligvis jobben vi gjør, og forhandler basert på spillerens verdi. Det er vanlig at afrikanske akademier selger spillere til europeiske klubber fordi det er en gjensidig respekt mellom partene. Molde må forstå dette. Vi kan ikke akseptere at dette foregår på denne måten.

Stavrum i Molde FK sier at klubben har forholdt seg til Fofana som en klubbløs spiller etter å ha fått tilsendt dommen fra det ivorianske forbundet.

– Forstår du frustrasjonen hos en klubb som føler de kunne tjent langt mer penger på denne spilleren?

– Jo, det gjør vi, men for det første er det spilleren som til syvende og sist bestemmer hvor han skal spille. Det blir ingen handel hvis ikke en spiller vil til en klubb, og spilleren ønsket å komme til Molde. Dessuten finnes det heller ikke en gyldig kontrakt som gjør at de kunne solgt ham. Vi har bare handlet ut fra de opplysningene vi har hatt, sier Stavrum.

Du kan se Fofana i aksjon i Moldes treningskamp mot Rosenborg torsdag klokken 16.00. Kampen sendes på VG+ med studiosending før og etter kamp samt i pausen.