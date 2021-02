Moldes Europa-eventyr har håvet inn mer penger enn både Arsenal og Tottenham: – Skal forvaltes klokt og fornuftig

Europa League-eventyret til Molde har gitt gevinster på godt over 100 millioner kroner. Seier over Hoffenheim vil gi nye millioner i klubbkassen.

Molde-spillerne jublet for 3–3 mot Hoffenheim på «hjemmebane». Torsdag venter returoppgjøret. Foto: Alberto Saiz / AP

Én time siden

Kort om saken

Molde spiller for avansement i Europa League mot tyske Hoffenheim torsdag.

Går Molde videre, vil de bli første lag som når åttendedelsfinale i turneringen etter at den ble gjort om.

Kampen vises på TV 2 Zebra fra klokken 18.55.

11,2 millioner kroner. Det er hva hver enkelt klubb får for å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene i Europa League. Torsdag kan Molde bli den første norske klubben som tar seg dit siden turneringen fikk gruppespill i 2004.

Da må de slå Hoffenheim etter at den første kampen endte 3–3. Kampen ble spilt i Villareal grunnet norske innreiseregler, men Molde var likevel oppført som hjemmelag. Dermed «leder» Hoffenheim på bortemålsregelen før avspark.

Men den spektakulære opphentingen fra 1–3 til 3–3 har gitt optimisme i Molde-leiren.

– Vi er veldig positivt innstilt med tanke på at vi har med oss et «ok» resultat. Vi er optimistisk med tanke på at vi skal gi Hoffenheim kamp, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Ole Erik Stavrum forteller om en optimistisk innstilling i Molde-leiren etter 3–3 mot Hoffenheim i første oppgjør. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

En av de største kampene i historien

Stavrum og resten av Molde-mannskapet er dagen før oppgjøret på plass i studentbyen Heidelberg, rundt en times kjøretur unna Hoffenheims hjemmebane Rhein-Neckar-Arena. Der får Molde én trening onsdag kveld ganske nøyaktig 24 timer før kampstart.

Hjemmelaget kom på 6. plass i Bundesliga i fjor og inntok etter 4–0-seieren over Werder Bremen 11.-plassen i årets utgave av den tyske mesterskapsdivisjonen.

Det er nå over 20 år siden Molde var i Champions League-gruppespill. I 2016 røk de ut av 16.-delsfinalen i Europa League mot Sevilla. Stavrum mener kampen mot Hoffenheim kan måle seg med tidligere oppgjør i Europa, og vel så det.

– Dette er nok en av de største kampene vi har hatt i Moldes historie. Tar vi oss videre, er det den største prestasjonen vi har gjort. Såpass ærlig må man være, sier Stavrum.

Håver inn premiepenger

Det er ikke bare sportslig suksess Molde-direktøren kan juble over. Europa-eventyret har også gitt et solid tilskudd til klubbkassen. I rene premiepenger har Molde nå tjent over 122 millioner kroner gjennom spill i Champions League-kvalifisering og Europa League.

Fakta Slik har Molde håvet inn over 122 millioner Alle tall er omregnet til NOK fra Euro av kurs 24. februar. Ryke ut i playoffen til Champions League: 51.242.552,- Deltagelse i gruppespill i Europa League: 29.948.263,- Tre seire og én uavgjort i gruppespillet: 19.486.248,- Pott av penger til overs etter samtlige oppgjør som endte uavgjort i gruppespillet av Europa League: 1.287.222,- Annenplass i gruppespillet av Europa League: 5.124.655,- Deltagelse i 16.-delsfinale i Europa League: 5.124.655,- Utbetaling basert på ti års UEFA-koeffisient av klubbene kvalifisert til gruppespill i Europa League (Molde på 35. plass): 10.258.875,- Totalt: 122.472.470,- Kilde: Fotball.coefficent.eu/UEFA.com Vis mer

Det er en større premiesum enn blant annet storklubber som Arsenal (118 mill.), Tottenham (111 mill.), AC Milan (109 mill.) og Napoli (101 mill.). I tillegg vil Molde stikke av med rundt 20 millioner kroner i TV-inntekter fra turneringene.

– Den inntektsstrømmen vi har hatt gjennom denne turneringen er viktige penger for oss. Det gir oss en ro og mulighet til å utvikle klubben videre. Dette er penger vi skal forvalte klokt og fornuftig.

David Fofanas 3–3-scoring mot Hoffenheim kan vise seg å bli veldig verdifull. Et avansement vil gi Molde ytterligere 11 millioner i premiepenger. Og også verdifulle koeffisientpoeng. Foto: Alberto Saiz / AP

Viktige koeffisientpoeng

Om mulig enda viktigere er det at suksessen gir både Molde og Norge kjærkomne koeffisientpoeng på UEFA-rankingen. Etter flere magre år, er nå Norge denne sesongen på en foreløpig 13. plass.

Det er denne rankingen som definerer hvor mange plasser et land får i de europeiske turneringene – slått sammen over en femårsperiode. En 13. plass på denne rankingen vil for eksempel gi to lag i Champions League.

Det er derimot Norge langt unna grunnet femårsperspektivet bak i tid. Norge vil neste år ligge på rundt 22–24. plass. Derfor vil årets Molde-suksess først og fremst potensielt legge et grunnlag for flere norske lag i Europa om et par år.

For Molde som klubb betyr det også at de potensielt kan få enklere motstand i neste sesongs europeiske nyvinning Conference League. Samtidig vil også en høyere koeffisient gi en høyere premieutbetaling fra Uefa på sikt.

– Koeffisienten er viktig. Det gjør at du kan møte litt enklere motstand og komme deg enklere inn. Vi er fornøyd med at vi klarer å opprettholde den, sier Stavrum.