Molde-legendens oppfordring: – Han fortjener en statue utenfor stadion

Knut Anders Fostervold mener kveldens bragd er helt på høyde med kvelden i Mallorca i 1999. Kjetil Rekdal mener Molde rystet Fotball-Europa i kveld.

Andreas Linde ble kampens store spiller mot Hoffenheim i kveld. Foto: Ronald Zak / AP

11 minutter siden

Hoffenheim – Molde 0-2 (3-5 sammenlagt)

Ekstase er det nærmeste ordet vi kan finne for å beskrive stemninga i Rbnetts studio etter at Eirik Ulland Andersen satte ballen i nettet til 2-0, og sikret Molde en historisk plass i åttedelsfinalen i Europaligaen i kveld. Kommentator Calle Indbjør og tidligere klubbkaptein Knut Anders Fostervold slo raskt fast at MFK akkurat hadde skrevet historie med gullskrift.