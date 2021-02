Først sa TUIL kontant nei. Nå er likevel Casper (21) TILs nye signering

Etter flere forhandlingsrunder la TIL nok penger på bordet slik at Casper Øyvann havner på Alfheim.

Casper Øyvann i TIL-utstyr på Alfheim. Foto: Rune Robertsen

10 minutter siden

Bodøværingen var tidligere i vinter på prøvespill med «Gutan», uten at TIL da signaliserte at de ønsket å hente Øyvann umiddelbart.

Men i ukene etterpå har ting skjedd. For en ukes tid bragte iTromsø nyheten om at TIL hadde lagt inn et bud på Øyvann, som ble avslått. Etter hva iTromsø får opplyst, var det første budet et godt stykke unna det TUIL fant akseptabelt.