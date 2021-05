Vraket VIF-stjerne får ny sjanse mot Mjøndalen

Vålerenga-profil Amor Layouni (28) er tilbake i Dag-Eilev Fagermos mannskap til dagens kamp mot Mjøndalen.

FÅR TILLIT: VIFs Amor Layouni (til høyre) i aksjon mot Rosenborgs Erlend Dahl Reitan tidligere denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

24. mai 2021 16:32 Sist oppdatert nå nettopp

Prestisjesigneringen til Vålerenga ble forrige runde benket fra start da Vålerenga tapte 1–2 hjemme mot Kristiansund, etter svake matcher mot både Rosenborg og Brann.

– Jeg tror Layouni spiller mot oss, sa Hansen til VG tidligere mandag.

Den spådommen fikk han rett i. For slik starter Vålerenga (i 4–3–3):

Klaesson - Borchgrevink, Nation, Näsberg, Adekugbe - Bjørdal, Oldrup, Christensen - Dønnum, Kjartansson, Layouni.

Kan såre VIF

Mjøndalen-treneren tror samtidig at det er mulig å påføre Oslo-klubben deres andre strake tap.

– Vi møter et godt Vålerenga-lag, men jeg forventer at vi matcher dem. Jeg har selvtillit på vegne av spillerne våre. Jeg syns vi har et bra mannskap og en god plan. Vi har tro på at vi kan ta poeng og kanskje kan slå Vålerenga hjemme her i dag, sier MIF-sjefen.

Hansen ledet Mjøndalen til en sterk 3–0-seier borte mot Sandefjord i lagets seriepremiere. Nå har treneren analysert Fagermos mannskap. I tillegg til Layouni på venstre kant, forventet Hansen at Osame Sahraoui eller Tobias Christensen tok den venstre indreløperrollen i VIFs 4–3–3-system. Det ble sistnevnte.

– Alle lag har noe man kan såre dem på. Vi har analysert dem. Det er noen svakheter vi har lyst til å utnytte hos Vålerenga. Men hva det går utpå, ønsker jeg ikke å si i mediene, forteller Hansen.

Han mener Vålerenga var gode i 1–1-matchen mot Rosenborg på Intility Arena og i 3–0-seieren over Brann i Bergen.

– Vålerenga var for så vidt gode også tidvis mot KBK, men det var en kamp hvor KBK nullet dem godt ut. Topplag kan tape den type kamper, poengterer han.

Offensive i tankegangen

– Hva blir nøkkelen for dere i denne matchen?

– Nøkkelen blir å nøytralisere enkeltspillere hos Vålerenga – men også det kollektive. Samtidig må vi angripe med kvalitet. Vi må få til de vi har trent på i hele vinter, og det vi føler vi har blitt gode til. Vi må angripe med mot og selvtillit.

– Hva betydde 3–0-seieren over Sandefjord for dere?

– Å få en borteseier i første forsøk mot et lag andre har tippet oss i bunn sammen med, var veldig viktig. Vi har fått en trygghet og en ro. Defensivt var vi veldig solide. Vi må gjenskape det mot Vålerenga, men også prøve å få til enda mer offensivt, sier Hansen.

Han opplyser at Christian Gauseth og Shuaibu Lalle Ibrahim er nye fravær på skadelisten etter Sandefjord-matchen. For øvrig er Hansen fornøyd med troppen.

Dette er laget Mjøndalen mønstrer (4–3–3):

Makani - Sell, Nakkim, Johansen, Walstad - Skistad, Ovenstad, Sveen - Brustad, Stokke, Brochmann.

– Bør være revansjesugne

Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre tenker tilbake på oppgjørene i fjorårets sesong da han får spørsmål om forventningene til matchen. Da vant Vålerenga 1–0 på Consto Arena og 4–1 hjemme på Intility.

– Mjøndalen bør være veldig revansjesugne med tanke på det som skjedde i fjor. Det så ut som Mjøndalen gikk litt mentalt i kjelleren etter den siste matchen, sier Myhre til VG.

Han trekker samtidig frem at Mjøndalen har varslet en ny kurs, med større satsing på yngre spillere.

– De skal også ha en litt mer egen spillestil som tar litt mindre hensyn til motstanderne fra kamp til kamp. Etter slike endringer, er det veldig positivt med starten de fikk mot Sandefjord, sier Myhre, før han fortsetter:

– Jeg er helt sikker på at Mjøndalen tror at de er gode nok til å slå Vålerenga. Jeg syns ikke tapet mot KBK alene er nok til å stille store spørsmål ved Vålerenga. Så jeg vil holde dem som favoritter, men ikke noe voldsomt. Det er vanskelig å spå et kampbilde. Hvor mye tør det nye Mjøndalen-laget når de møter et bra Vålerenga-lag med god kontringsstyrke?

Svaret kommer klokken 18.00. Kampen vises på Eurosport Pluss 1 og direkteoppdateres i VG Live.