Tromsø-legende etter opprykket: – Åå, dette var så ekstremt viktig

(Raufoss - Tromsø 1–1) Tromsø trengte kun ett poeng mot Raufoss for å rykke opp. En frisparkperle fra Ruben Yttergård Jenssen sikret nettopp det på overtid.

– Dette var faen meg deilig altså. Det er derfor man spiller fotball, sier midtstopper Jostein Gundersen til VG etter kampslutt.

Han var hes i stemmen da VG pratet med han på telefon etter kampen, og man kunne høre i bakgrunnen at jubelen sto i taket. Gundersen forteller at champagnen allerede var poppet for å feire opprykket tilbake til Eliteserien.

– Det her betyr ekstremt mye. Vi har faen byttet trener, og vi fikk en ny trener før sesongstart. Det har vært corona, vi ble ikke tippet på topp, og vi har jobbet steinhardt. Det er altså så ufattelig deilig at vi drar det i land, sier Gundersen som ikke klarer å holde gleden tilbake i form av latter.

JUBEL: Jostein Gundersen feirer opprykket sammen med laget i Tromsø-garderoben. Foto: PRIVAT

Det var imidlertid Raufoss som tok ledelsen i kampen mot Tromsø. Håpet ble til jubel da Yttergård Jenssen skrudde inn et frispark for Tromsø, som med ett poeng er sikret opprykk til Eliteserien.

At det var Yttergård Jenssen som sikret opprykket kom overraskende på Tromsø-legende og TV 2-ekspert Ole Martin Årst som satt benket foran skjermen for å se kampen.

– Jeg kan knapt huske at han har scoret på trening, og han har nesten ikke mål i kamper, ler Årst.

– Hvor viktig er dette for både klubben og byen Tromsø?

– Åå, dette var så ekstremt viktig. Det føles som et vakuum når man er der nede. Det er et stort savn når man sitter i FotballXtra å ikke følge med på TIL, men det kan jeg glede meg til nå, ler Årst.

OPPRYKK: Tromsø er klar for Eliteserien igjen.

Han mener at Tromsø har vært favoritter i sesonginnspurten, og at opprykket dermed har ligget i kortene. Men likevel satt jubelen løst hjemme i stua til mannen med nærmere 200 kamper for Tromsø da det virkelig var bekreftet at TIL spiller Eliteserien 2021.

– Man vil aldri være fornøyd med et annet nivå enn Eliteserien. Slik har det vært i TIL de siste 35 årene. De enkelte årene på nivå to har vært et feilskjær og det er år man ikke husker, sier Årst og legger til:

– Jeg tror man har noe fornuftig på gang etter noen år med Valakari med rot og det vinglet mellom flere stiler. Helstrup har kommet inn til og tatt laget tilbake til et jordnært TIL som vi kjenner.

Og det ikke nødvendigvis bare Tromsø som kan sørge for en jubeldag i Nord-Norge. Bodø/Glimt kan med poeng mot Strømsgodset i kveld sikre ligagull i Eliteserien. Bodø/Glimt har gratulert «naboen» i nord på Twitter:

Tromsø rykket ned til 1. divisjon etter en svak 2019-sesong i Eliteserien. Da var det finske Simo Valakari som trente Tromsø, men 19. april i år kom nyheten om at Valakari var ferdig i klubben.

Nøyaktig én måned etter at Valakari forsvant ut portene på Alfheim ble daværende HamKam-trener presentert som ny Tromsø-trener.

Fasiten viser nå at Tromsø står med 57 poeng etter 28 spilte kamper. Sogndal ligger på tredjeplass med like mange kamper spilt, og de står nå med syv poeng færre enn Tromsø.

Lillestrøm ligger på andreplass med 52 poeng, men med én kamp mindre spilt enn både Tromsø og Sogndal. Dermed er de store favoritter til å stikke av med den siste plassen som gir direkte opprykk, men det er ingenting avgjort ennå.