AaFK slår tilbake: – Opplever ikke likegyldighet

Aalesund er uenige i at flere og flere har viser likegyldighet overfor AaFK.

Morten Alnes Grundstad slår tilbake mot påstandene om likegyldighet rundt Aalesund etter de dårlige prestasjonene i år. Nils Harald Ånstad

9 minutter siden

«Mange har gått fra å være skuffet, irritert og forbannet til å bli likegyldige. De får med seg det som skjer, men trekker på skuldrene.» Dette skrev i forrige uke sportsleder i Sunnmørsposten, Kristian Stenerud, i en kommentar om situasjonen i AaFK. Nå tar klubben til motmæle om påstanden.

– Vi er helt enige, og det gjelder enhver fotballklubb, i at om likegyldigheten kommer og tar over, så er vi ille ute, men vi opplever det ikke slik nå. Vi er på ingen måte fornøyde med oss selv og det som har blitt prestert. Vi er heller ikke fornøyde med at publikummet vårt er misfornøyd med resultatene. Vi trenger klubben her i byen, vi trenger å ha noe å prate om, noe å irritere seg over og glede seg over, mener salgs- og markedsleder i AaFK, Morten Alnes Grundstad.