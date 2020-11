Hegerberg fronter fornybar energi: – Viser at hun brenner for det

Ada Stolsmo Hegerberg (25) er hemmelighetsfull rundt sitt eget comeback på fotballbanen, men hun er endelig med i et verdensmesterskap igjen. Hun skal nemlig fronte VM i fornybar energi.

VENTER PÅ COMEBACK: Ada Hegerberg på Lyon-trening i sommer. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Nå nettopp

Hegerberg har vært skadet så å si hele 2020 og ønsker ikke å si noe mer om når hun er tilbake på fotballbanen. I begynnelsen av november var hun tilbake i trening med ball, og mamma Gerd Stolsmo tror datteren har sett for seg når det blir comeback.

– Vi får komme tilbake til det. Nå vil jeg har ro om comebacket og komme tilbake for fullt når tiden er inne for det, sier Hegerberg til VG.

25-åringen, som også er aktuell i en ESPN-dokumentar der hun forteller om alt fra oppvekst, fotballivet i Lyon og landslagsbråket, begrunner slik hvorfor hun har sagt ja til å være med i «VM i fornybar energi»:

– Jeg føler at det blir mer og mer lagt vekt på, spesielt blant den yngre generasjon. Folk begynner å få opp øynene for de miljøutfordringene som vi nå står foran i form av global oppvarming. Jeg synes dette er et kult tiltak, derfor ville jeg gjerne være med på det.

FRONTER: Slik fremstår Ada Stolsmo Hegerberg i den nye kampanjen for fornybar energi. Foto: Johan Fredrik Bødtker / Oslo Assembly

Det er Energi Norge i NHO og en samlet norsk fornybarbransje som står bak når VM i fornybar energi sparkes i gang onsdag.

Les også Hegerberg om NFF i ny dokumentar: – De tok et tog tilbake til 1800-tallet og ble der

Medieeksperten Lasse Gimnes i GimCom mener at både Ada Stolsmo Hegerberg og Energi Norge har gjort et godt valg:

– Jeg ser ikke noe kontroversielt i dette, sier han.

– De går god for hverandre. Ada sender signaler om hva hun ønsker å bli forbundet med, og dette er noe fremtidsrettet og viktig - som jeg tror gir positive assosiasjoner hos de fleste av Norges befolkning. Ada er stolt av denne oppgaven og viser at hun brenner for det. Hun får sikkert mange tilbud, og da er det viktig å velge riktig. Det har hun gjort her, mener Gimnes.

Fotballstjernen sa i 2017 nei til landslagsspill. Derfor var hun ikke med i fotball-VM i 2019.

Ada Stolsmo Hegerberg innrømmer at hun er opptatt av hvilke verdier hun står for som idrettsutøver.

– Jeg ser meg selv i speilet og ser åssen jeg kan bidra, om det er kildesortering eller elbil. Hvis vi alle bidrar litt, så kan det gjøre en stor forskjell globalt.

Hun har hatt et veldig spesielt år med skade og corona. Og har selv følt på kroppen hvordan nedstengningen har påvirket miljøet rundt henne:

– Jeg bor ved siden av elven Saône. Den er vanligvis veldig grumsete, men etter den første nedstengningen kikket jeg ut og oppdaget at den plutselig var fullstendig klar. Det har jeg aldri sett før. Men det er spørs hva som skjer når vi kommer tilbake til normalen. Vi må gjøre endringer som hjelper på sikt. Derfor er jeg glad for at den yngre generasjon er så engasjert, sier 25-åringen.

– Vi har som mål at Norge skal bli verdens første samfunn som kun går på fornybar energi. Foreløpig er vi bare halvveis, og derfor trenger vi hjelp fra hele befolkningen. Vi vil bygge et landslag med alle heltene som jobber for en fornybar fremtid, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge i NHO.

Han oppfordrer både folk flest, næringsliv og politikere til å bidra i mesterskapet, og til å heie frem nye løsninger for elektrifisering av samfunnet, samt annen bruk av fornybar energi. Energi Norge er en landsomfattende kombinert arbeidsgiverforening og interesseorganisasjon for kraftnæringen.