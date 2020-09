Start-spiller gjør låneopphold i Sandnes Ulf permanent

Adnan Hadzic skulle returnert til Start 10. september, men blir værende på ordinær kontrakt i Sandnes Ulf.

Adnan Hadzic har signert kontrakt ut 2022 med Sandnes Ulf. Anders Minge

– Vi har kommet til enighet med Start. Adnan fortsetter hos oss og er klar til kampen mot Stjørdals-Blink mandag, sier Tom Rune Espedal til Aftenbladet.

Espedal er daglig leder for Sandnes Ulf Toppfotball og har forhandlet fram avtalen som medfører at Hadzic har bundet seg til de lyseblå ut sesongen 2022.

Espedal vil ikke oppgi hva avtalen med Start går ut på, men Aftenbladet er kjent med at Sandnes Ulf betalte en sum for å kjøpe ut nåværende kaptein Espen Hammer Berger før sesongstart, også han kom for øvrig fra Start.

Trener Steffen Landro er glad for at det løste seg med Hadzic som har vært en viktig spiller de siste kampene, særlig i rollen som sentral på midtbanen.

– Adnan kan opptre i forskjellige roller, og passer best som stopper eller på midtbanen, sier Landro.