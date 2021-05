Alvorlig hjertesykdom stoppet nesten Chelsea-helten

I flere måneder slet Fran Kirby med smerter i brystet. Nå er hun tilbake, bedre enn noen gang.

Her scorer Fran Kirby 1–0-målet mot Bayern München lørdag. Foto: John Sibley, Reuters

2. mai 2021 19:02 Sist oppdatert 8 minutter siden

CHELSEA-BAYERN MÜNCHEN 4–1 (5–3 sammenlagt)

Det var den type øyeblikk som kunne tatt slutt: Fran Kirby (27) skled på knærne, knyttet nevene og skrek av glede. Så hoppet lagvenninnene over henne.

I mai 2020 var Kirby helt satt ut av en hjertesykdom.

I mai 2021 avgjorde hun Champions League-semifinalen.

Bayern München måtte reise hjem med hengende hoder. Finalen blir mellom Chelsea og Barcelona.

Årets Champions League kan bli historien om Chelseas etterlengtede triumf. Men det er også historien om kvinnen som kunne mistet sin store lidenskap. Kvinnen som nå er tilbake – kanskje sterkere enn noensinne.

Her omfavnes Fran Kirby av lagvenninnene etter det avgjørende målet i Champions League-finalen. Det kom på åpent mål etter at Bayern Münchens keeper gikk opp på corner. Foto: John Sibley, Reuters

Besvimte to ganger

For Fran Kirby tok livet en brutal vending 18. november 2019.

Den dagen hadde hun trent styrke og øvd på avslutninger på Chelseas treningsfelt. Så var hun på et sponsoroppdrag.

Kveldsroen skulle komme med en koselig middag. Lagvenninnene Maren Mjelde og Beth England snakket og tullet. Da kjente Kirby det: En skjærende smerte i brystet.

Kirby holdt seg fast til bordet. Hun ante ikke hva som skjedde med henne. Kunne det være et hjerteinfarkt?

Hun prøvde å komme seg til sofaen, men deiset i bakken. Kirby var borte i 10 sekunder før hun våknet. Så besvimte hun igjen, og var borte i 15 sekunder.

På nippet til å gi opp

Kirby ble tatt til sykehus. Hun overlevde episoden.

Men det essensielle i livet hennes manglet: Fotball. Idretten som dominerte minnene fra barndommen, da hun spilte på skolen, i parken, på gaten. Overalt.

En hjertesykdom var nå skilleveggen mellom Kirby og lidenskapen hennes. Hun ble diagnostisert med perikarditt.

Søker man opp sykdommen på Google, finner man ut at det er en betennelse på hjerteposen. Kirby gjorde selv de samme Googlesøkene, men hun satt igjen med ett stort spørsmål: Hvordan kan jeg bli bedre?

Kirby visste ikke når brystsmertene ville ta slutt, og det plaget henne. Gikk hun ned en trapp, måtte hun av og til ta pause midtveis. Hun gråt på kontoret til treneren.

Sykdommen ble lenge holdt hemmelig for lagvenninnene. Kirby ville ikke at det skulle tappe dem for energi. Men ryktene om hvorfor Kirby manglet, herjet i sosiale medier. Hun kuttet ut Instagram og Twitter, for å få en pause fra all negativiteten.

Flere ganger satt hun i sofaen med telefonen i hånden og vurderte å ringe trener Emma Hayes og si «jeg legger opp».

– Helt utrolig

Men én julidag våknet plutselig Fran Kirby opp uten smerter. Hun bygget seg sakte, men sikkert opp igjen. Til slutt kom det ikke flere tilbakeslag.

Comebacket kom i en offisiell kamp kom i Community Shield mot Manchester City i august.

I august var Fran Kirby endelig tilbake på fotballbanen. Foto: Andrew Couldridge, AP

Etter det har Kirby blitt bedre og bedre. To mål i Champions League-semifinalen mot Bayern München søndag var kronen på verket.

– Det er helt utrolig hvor bra det går med henne, sier Chelsea-spiller Maren Mjelde om Kirby.

– Hun hadde et tøft år med sykdom. Nå er hun bedre enn noen gang. Det er en jæv*** bra historie, fortsetter Mjelde.

Hun er selv ute med skade for øyeblikket. At Kirby nå er tilbake og herjer, er en stor inspirasjon i hverdagen.

Roses av sin norske sjef

Hege Riise tok over som Englands landslagssjef tidligere i år. Hun har fått et godt inntrykk av Kirby.

– Hun er en veldig reflektert og fin person. Hun ønsker folk rundt seg vel og har en indre drivkraft for fotball, sier Riise.

– Hva er hennes styrker som spiller?

– Overblikket og den tette ballkontrollen. Hun leser også spille raskere enn de fleste og vet hva som skjer to-tre trekk frem i tid, sier Riise.

Før Chelseas første mål søndag førte Kirby ballen med store klyv. Etter kjapt veggspill med Sam Kerr plasserte hun ballen kaldt i hjørnet. Alt foregikk på få sekunder.

Chelseas lynraske kontringsspill kan bli en viktig faktor i finalen, der de møter Barcelona.

– Det er veldig vanskelig å si hvem som er favoritt. Chelsea spiller mer direkte fotball, mens Barcelona har en mer klassisk spansk ballbesittende stil, sier Roma-spiller Andrine Hegerberg, som også er fotballekspert for Viasat.

