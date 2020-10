Eliteseriespiller i trøbbel: Kalte motstander for «soper» på direkten

Banemikrofonen fanget opp at Kristiansunds Flamur Kastrati (28) kalte VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper». I pausen forsvarte Kastrati uttalelsen.

Flamur Kastrati hetset Dag-Eilev Fagermo under kampen mot VIF. Foto: Fredrik Hagen

25. okt. 2020 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga-Kristiansund BK 1–1

Like før halvtimen var spilt mellom Vålerenga og KBK på Intility Arena, havnet bortelagets angrepsspiller, Flamur Kastrati, i munnhuggeri med VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Mens kampen pågikk fanget mikrofonene på stadion opp at Kastrati sa: «Hold kjeft og sett deg ned, din jævla soper.».

Uttalelsen var rettet mot VIF-benken. Nærmere bestemt hjemmelagets trener, Dag-Eilev Fagermo.

Krangelen fortsatte med at Kastrati ropte: «Du prater for mye.», før Fagermo svarte: «Har du scoret i år?».

Kastrati har nemlig ikke scoret i Eliteserien denne sesongen, som Fagermo påpekte.

Innrømmet ordvalget i pausen

Mens norsk fotball er midt i en holdningskampanje rettet mot nedsettende uttalelser etter rasistiske hendelser, forsvarte Kastrati ordvalget sitt i pausepraten med Dplay.

– Han er stor i kjeften, da må han tåle å få noe tilbake også. Han er den i Norge som prater mest dritt om andre, men det er sånn det er. Norsk fotball er deilig, det skal være sånn, sa Kastrati.

Kristiansund-spilleren innrømmet at han hadde brukt ordet «soper».

– Jeg sier jævla soper til ham, ja, men så trenger ikke du å provosere meg heller nå. Du hørte hva jeg sa, så du trenger ikke ta det opp igjen, sa Kastrati.

Dag-Eilev Fagermo bla kalt «Jævla soper» av Flamur Kastrati under kampen mellom Vålerenga og Kristiansund søndag kveld. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Vi har skværet opp

Ifølge VG tok Kastrati og Fagermo hverandre i hånden på vei ut til andre omgang, selv om mikrofonene fanget opp at krangelen fortsatte.

– Vi bare skværet opp vi, så er vi ferdig med det, sa Fagermo til Eurosport.

Etter kampen ønsket ikke Fagermo å kommentere hendelsen.

– Jeg har ikke lyst til å snakke om det nå, sa Fagermo.

Ifølge VG ropte VIF-fansen «ut med pakket» etter Kastrati, da lagene kom ut på banen til den andre omgangen. Spissen ble også buet på.

Vidar Örn Kjartansson scoret 1–0-målet for Vålerenga mot KBK. Samtlige spillere spiller med «STOPP» armbåndet rundt venstre arm, ettersom Eliteserien har en kampanje mot rasisme Foto: Fredrik Hagen

– Fullstendig uakseptabelt

Ekspertene i Eurosport-studio reagerte sterkt på Kastratis ordvalg.

– Det er helt fullstendig uakseptabelt, sa Eurosport-ekspert Bernt Hulsker

- Et håpløst ordvalg, la ekspertkollega Joackim Jonsson til.

Kastrati ble byttet ut etter 60 minutter.

– Han må svare for seg etter kampen. Det var ikke bra for å si det mildt, sa Hulsker.

– Trist og provoserende

Mange utover ekspertene i studio reagerte på ordvalget til Kastrati.

– Jeg er en "jævla soper" Kastrati, og jeg synes det er utrolig trist og provoserende at du bruker sånne uttrykk. Det er IKKE ok! Jeg forventer en reaksjon på denne hetsen. Hva han gjør på banen i andre omgang skjønner jeg ikke, skriver talsmann hos Norsk Supporterallianse (NSA), Gjert Moldestad på Twitter.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, skriver følgende på Twitter:

– Homohets og homofobi er et stort problem i fotballen. At en spiller bruker «soper» som skjellsord er totalt uakseptabelt. Få det bort, skriver Finstad Berg.

Mina Finstad Berg skriver på Twitter at Kastratis oppførsel er uakseptabel. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener Kastrati burde vært utvist.

– Det føyer seg inn i rekken av triste hendelser. Først var det en idiot i Ålesund, så var det en idiot i Sandefjord, så nå på Intility. Her burde Kastrati vært sendt rett i garderoben med rødt kort, sa han i FotballXtra-studio.

Ekspertkollega Ole Martin Årst er også opprørt.

– Det er kraftig kost. Det er jo homohets. Kan vi ikke bare slutte med det nå? Nå har vi en kampanje mot rasisme og hets generelt. Er det ikke bare at spillere og trenere bare tar et tak og skjerper seg? Det er ikke noe verre enn som så, sier Ole Martin Årst ifølge TV 2.

Dommertopp svarer

Rune Pedersen er dommeransvarlig i Norges Fotballforbund.

– Hvorfor ble ikke dette rødt kort?

– Det må du nesten spørre dommeren (Tom Harald Hagen) om. Jeg vet ikke hva som er vurdert og hørt, sier Pedersen.

Han påpeker imidlertid at hendelsen kan bli tatt opp i etterkant. Påtalenemnda i NFF kan se på saken mandag. Prosessen kan potensielt ende med straff for Kastrati.

– Hva er strafferammen for denne ordbruken?

– Det har jeg ikke oversikt over. Og det kan jeg ikke si noe om. Dette vil de ulike utvalgene se på, sier Pedersen.

Klubben tar avstand fra Kastratis uttalelser

Daglig leder i Kristiansund BK, Kjell Thorsen, forteller at klubben tar avstand fra Kastratis uttalelser under kampen mot VIF.

«Flamur Kastratis uttalelser i forbindelse med kampen mot Vålerenga IF strider mot hele vårt verdigrunnlag og alt KBK står for. Vi har gått i front for å markere nettopp at vår garderobe er for alle. Uttalelser som dette tar vi sterk avstand fra. Det kommer vi til å gi klar beskjed om fra klubbens ledelse. Dette vil helt klart få konsekvenser for spilleren, og klubbens ledelse kommer til å følge opp dette umiddelbart.», skriver Thorsen i en pressemelding på KBKs hjemmeside.

– Det er raskt handlet, og helt riktig av KBK å ta avstand fra slik hets. Det er noe vi ikke skal ha noe av, hverken i samfunnet eller i norsk fotball. Samtidig skriver de at det vil få konsekvenser for spilleren. Jeg synes det er riktig håndtert, sa Jonsson i Eurosport-studio etter pressemeldingen ble kjent.

Kjell Thorsen (t.h.), daglig leder i KBK, sier at Kastratis uttalelser strider mot klubbens verdigrunnlag. Foto: Anders Tøsse / NTB

Kampen mellom VIF og KBK endte til slutt 1–1. Superspissen Vidar Örn Kjartansson headet inn 1–0 til hjemmelaget, før innbytter Bendik Bye utlignet til 1–1 åtte minutter før full tid.

Vålerenga ligger på fjerdeplass, mens KBK ligger på sjetteplass, kun tre poeng bak Dag-Eilev Fagermo & co.

