Besøkte Emirates som supporter i 2014. Nå skal han gjøre alt han kan for å senke favorittklubben

Fredrik Aursnes mener Molde har gode muligheter til å kunne sjokkere Arsenal.

Fredrik Aursnes har vokst opp som Arsenal-supporter. Men i morgen kveld skal han gjøre alt han kan for å slå favorittlaget. Bjørn Brunvoll

Av Daniel Nerli Gussiås

MOLDE: I morgen venter høstens store prøve for både spillere og supportere når MFK entrer Emirates Stadium for å møte Premier League-giganten. I Molde-miljøet gjøres alt for å behandle dette som en hvilken som helst Europa-kamp, men Fredrik Aursnes innrømmer at det blir noe spesielt å møte klubben han har vært tilhenger av siden han var liten.