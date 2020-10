Nedtur for Vindheim i Europa - fikk bank av AC Milan

Andreas Vindheim og Sparta Praha fikk det tungt mot AC Milan.

Andreas Vindheim (t.h.) i duell med Milan-målscorer Brahim Díaz. Foto: Antonio Calanni / AP

AC MILAN - SPARTA PRAHA 3–0

Vindheim var den eneste i Sparta Prahas startellever som ikke hadde tsjekkisk pass da de møtte AC Milan i Europa League torsdag kveld.

Selv om AC Milan sparte noen av stjernene, var blant andre Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjær og Diogo Dalot å finne i startoppstillingen til det italienske storlaget.

Det var hjemmelaget som åpnet best på ærverdige San Siro, og Milan-angriper Brahim Díaz sendte vertene i føringen etter halvspilt førsteomgang. Ibrahimovic var nest sist på ballen på scoringen.

Vindheim spilte for Brann i flere år. Foto: Alf Vidar Snæland / NTB scanpix

Vondt ble verre

Den svenske superstjernen fikk også en ypperlig mulighet til å doble ledelsen, men brente et straffespark ti minutter før hvilen.

I pausen ble Ibrahimovic byttet ut, inn kom Rafael Leao som erstatter. Den portugisiske 21-åringen markerte seg umiddelbart, og la på til 2–0 etter en snau time.

Så ble vondt enda verre for bergenseren Vindheim og hans lag. Manchester United-utlånte Diogo Dalot la på til 3–0 for vertene, et resultat som sto seg til slutt.

Nordmannen Jens Petter Hauge testet nylig positivt på koronaviruset, og var ikke i Milan-troppen.

Tung start

Dermed har Vindheim og hans tsjekkiske arbeidsgiver fått en blytung start på Europa League-gruppespillet. Etter to kamper står Sparta Praha med null poeng og 1–7 i målforskjell, og et avansement ser vanskelig ut. Milan topper tabellen med seks poeng, to foran Lille. Celtic står med ett poeng.

Malmö hentet Vindheim fra Brann for fire millioner kroner før 2015-sesongen. I mai i fjor gikk Vindheim til Sparta Praha.

Neste kamp for det tsjekkiske storlaget er borte mot Celtic i neste uke. Der venter en norsk duell mellom Vindheim og Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer (om han er skadefri).