Dagens Molde-helt kom inn og avgjorde kampen på elleve minutter: – Hadde ikke sett den komme

Martin Ellingsen fortsetter å vise imponerende allsidighet i spillet sitt. Denne gangen kom han inn fra benken og ble tomålsscorer.

35 minutter siden

Mjøndalen – Molde 1-3

CONSTO ARENA: Molde sleit kraftig med å få etablert spillet sitt den første timen mot Mjøndalen søndag ettermiddag. Det var da Erling Moe bestemte seg for å gjøre grep. Inn fra benken kom Martin Ellingsen og Erling Knudtzon. De fleste hadde nok trodd at Moe ville legge om systemet da de to som gikk ut var kantspillerne Ola Brynhildsen og Tobias Christensen.