Tottenham overrasket på Etihad – tittelkampen åpner seg opp

(Manchester City – Tottenham 2–3) Da det så ut som Riyad Mahrez (30) hadde berget ett poeng for Manchester City, dukket Harry Kane (28) opp langt inn i overtiden og rakte en hjelpende hånd til Liverpool i tittelkampen.

SJOKKERTE: Harry Kane scoret to mål i Tottenhams seier på Etihad.

19. feb. 2022 20:27 Sist oppdatert nå nettopp

For en måneds tid siden hadde serieleder Manchester City elleve poeng ned til tabelltoer Liverpool, men så sa de blåkleddes seiersrekke på tolv kamper stopp med poengdeling borte mot Southampton.

Etter det har det blitt to seire, men lørdag kom det første tapet for Pep Guardiolas mannskap siden oktober. Nå er det bare seks poeng som skiller Manchester City og Liverpool i toppen av Premier League når de har henholdsvis 12 og 13 kamper igjen av sesongen.

– Det er en real oppkvikker for oss. Det er fortsatt lenge igjen, sier Ilkay Gundogan til BBC.

9. april skal nettopp Manchester City og Liverpool møtes i en kamp som kan bli helt avgjørende i tittelkampen.

– Vi vet fra de siste årene at Liverpool alltid er utfordrere. De er alltid der oppe. Vi vet at de vil gjøre alt for å gjøre livene våre så vanskelig som mulig. Det som er bra er at de må hit til Etihad, men det er fortsatt mange kamper igjen, sier Gundogan.

Klokken rakk så vidt å passere tre minutter før gjestene sjokkerte på Etihad for første gang. Harry Kane spilte Heung-min Son alene gjennom i bakrom, og kantspilleren satte fart mot Manchester City-keeper Ederson.

Da han nærmet seg keeperen spilte Son ballen uselvisk på tvers til Dejan Kulusevski, som bare hadde Joao Cancelo mellom seg og målet. Ballen trillet Kulusevski mellom beina på den portugisiske venstrebacken, og Tottenhams svenske nysignering sørget for at bortelaget ledet i Manchester.

KAMPENS FØRSTE: Dejan Kulusevski (t.v.) scoret sitt første Premier League-mål.

Etter scoringen tok Manchester City over stort sett alt som skjedde på gressmatta, men Tottenham sto unna en god stund. Det var helt frem til Hugo Lloris – i sin 400. Tottenham-kamp – måtte gi retur etter en drøy halvtime.

Ballen falt perfekt til Gundogan, som tidligere i kampen hadde blitt hindret av stolpen. Denne gangen var det dog ingenting som kunne stoppe den tyske midtbanespilleren, og utligningen var et faktum.

Manchester City-presset fortsatte både før og etter hvilen, men da kampen nærmet seg en time spilt tok den nok en uventet vending.

Son løftet perfekt inn til Kane i feltet, og den engelske storscoreren fluktet ballen i det lengste krysset på halvvolleyen.

Fire minutter senere holdt den samme komboen på å føre til nok en scoring, men den gangen reddet Ederson mesterlig.

Med et kvarter igjen av kampen banket Kane inn det som så ut som hans andre scoring for kampen, men etter en VAR-sjekk viste det seg at Kulusevski befant seg i offside-posisjon i oppbygningen av angrepet.

Men da Tottenham så ut til å styre mot tre poeng fikk Manchester City straffe i det klokken gikk inn i overtiden. Riyad Mahrez tok ansvar og banket ballen knallhardt i mål.

UTLIGNING: Riyad Mahrez så ut til å berge ett poeng for Manchester City.

Fem minutter på overtid kom kampens siste vending da Kane banket inn 3–2, og sørget for at en spinnvill fotballkamp fikk ett spinnvilt punktum.

– Han er en fantastisk spiller og en fantastisk fyr. Å jobbe ved siden av ham er en stor ære, sier Son om Kane til Sky Sports.

For Tottenham er de tre poengene viktig i kampen om topp fire og Champions League-plass. De liljehvite har fire poeng opp til Manchester United på fjerdeplass, men Antonio Contes lag har to kamper mindre spilt.