Rangnicks viktigste oppgave: Finne den nye Braut Haaland

Når Ralf Rangnick (63) gir seg som Manchester United-manager blir hans fokus å overbevise «den neste» Erling Braut Haaland (21) om å bli Manchester United-spiller.

MÅL: Erling Braut Haaland feirer scoring mot Wolfsburg i Bundesliga-kampen midt i april.

29. apr. 2022 22:25 Sist oppdatert nå nettopp

Når Erik ten Hag tar over som Manchester United-manager til sommeren blir dagens managervikar Rangnick rådgiver i klubben, ved siden av ny jobb som landslagstrener for Østerrike.

– For meg blir den viktigste jobben rekruttering. Det viktigste for meg er at vi får tak i de beste spillerne. Det er ikke bare å identifisere de spillerne, men å møte dem og overbevise dem om å komme til denne klubben selv om vi ikke skal spille i Champions League, sier Rangnick til Sky Sports.

MANCHESTER UNITED: Ralf Rangnick fortsetter som rådgiver med fokus på talenter for klubben når Erik ten Hag overtar som manager.

Klubben fikk seg en liten opptur med 1–1 mot Chelsea torsdag etter at Cristiano Ronaldo utlignet. Men Manchester United er nummer seks i Premier League, tre poeng bak Tottenham og fem poeng bak Arsenal som ligger på den viktige 4. plassen som gir spill i Champions League. United har to kamper mer spilt enn de foran på tabellen.

– Min personlige mening er at klubben skal prøve og finne de største fremtidige stjernespillerne og utvikle dem, sier Rangnick.

Haaland har scoret 18 mål på 21 ligakamper for Borussia Dortmund denne sesongen.

– Haaland er en ung spiller. Han er bare 21 eller 22. Det er en av de spillerne jeg snakket om. På den annen side, han har de to siste årene utviklet seg til å bli en av de dyreste angrepsspillerne i verden, sier Rangnick skriver Sky Sports.

Haaland er ventet å bli Manchester City- eller Real Madrid-spiller i løpet av kort tid – etter tidligere å ha vært sterkt koblet til nettopp Manchester United.

– Sannheten er at vi ga ham (Haaland) en utkjøpsklausul. Hadde vi ikke gitt ham den, ville han dratt til Manchester United, sier Hans-Joachim Watzke i et intervju med lokalavisa Ruhr Nachrichten, gjengitt av TV 2 i Norge.

Manchester United møter Brentford mandag kveld. Borussia Dortmund og Haaland møter Bochum lørdag ettermiddag.