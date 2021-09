Slik blir en norsk omvei til Qatar-VM: Kan møte supernasjoner

ULLEVAAL (VG) Kun gruppeseier er godt nok for å sikre VM-plassen allerede i høst. For Norge kan et eventuelt playoff-spill om Qatar-billett by på motstandere som Spania, Portugal og Kroatia.

MÅ STREKKE SEG: Norges superspiss Erling Braut Haaland under treningen på Ullevaal mandag. Rundt ham er Morten Thorsby (til venstre), Fredrik Bjørkan og Stefan Strandberg.

7. sep. 2021 09:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Å komme seg til det omstridte verdensmesterskapet neste år blir uansett vanskelig for Norge, men i en vidåpen gruppe, der ett poeng skiller de tre beste før tirsdagens kamper, er spørsmålet:

Er det vel så overkommelig å ta nok poeng både mot Tyrkia (borte) og Nederland (borte) nå i høst – som det vil være å kjempe inn annenplassen og igjen vinne to nye kamper mot to nye nasjoner i omspillet i mars neste år?

– Ordet «overkommelig» vet jeg ikke om jeg ville brukt. Vi er i en situasjon hvor vi fortsatt er med. Vi må gjøre jobben i morgen, så får vi snakke mer om det da. Da har Nederland-Tyrkia spilt, og hvis vi har gjort jobben, er det Tyrkia neste. Det er vanskelig å si noe veldig fornuftig nå, sier landslagssjef Ståle Solbakken før tirsdagens TV 2-sendte kvalikkamp mot Gibraltar på Ullevaal.

Grafikk: www.sofascore.com

Samtidig spilles altså Nederland mot Tyrkia på Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Der midtstopper Kristoffer Ajer håper på uavgjort mellom rivalene, er Solbakken mer usikker.

– Jeg synes det er vanskelig. Nå virker Nederland supersterke og har sikkert enda mer å gå på. De kommer til å bli vonde å komme foran. Vi må bare ta det som det kommer. Vi må gjøre det selv. Må vinne enten i Istanbul eller Rotterdam, uansett, fastslår landslagssjefen.

Slik er VM-playoff

Playoff-veien til sluttspillet i Midtøsten blir mer som en strevsom ørkenvandring å regne (og forklare). Det krever først at Norge blir nummer to og legger enten Nederland eller Tyrkia (og Montenegro) bak seg når kvaliken avsluttes i november.

I mars neste år utgjør 12 lag denne playoff-potten: De ti gruppetoerne fra Europa-kvalifiseringen – pluss at UEFA-nyvinningen Nations League, den som ble spilt på høsten i fjor, skal krysse sin vei inn i VM-playoff’en.

For de to beste gruppevinnerne fra forrige Nations League, som ikke blir nummer én eller to i sin ordinære kvalikgruppe nå, har plass i dette finalespillet. Det var her Norge kunne skaffet seg en gratisbillett.

Men etter at de ble idømt tap 0–3 mot Romania i november da laget ble frarådet utreise – samt at «nødlandslaget» måtte nøye seg med 1–1 mot Østerrike i den avgjørende sistekampen, vant østerrikerne gruppen foran Norge og vil garantert være blant de 12 playoff-lagene.

Disse 12 skal gjøre opp om de tre siste VM-plassene til Europa. Det skjer først gjennom semifinaler, der de seks beste lagene (basert på antall poeng tatt i den pågående VM-kvalifiseringen) får hjemmekamp.

Deretter avgjør trekning hvilke av de seks semifinalevinnerne som får hjemmekamp i finalen. Og her kan en supermakt eller to dukke opp. Blant annet rister Sverige i det europeiske landslagshierarkiet og kan vinne sin gruppe etter sjokkseieren over favoritten Spania forleden.

Også Portugal og 2018-finalist Kroatia kan misse seieren i sin kvalikpulje og vil isåfall ende i playoffen.