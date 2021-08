Solbakkens forsvarstale: – Alle spillerne vil ofre alt for Norge

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Ståle Solbakken forsvarer landslagsspillernes innsatsvilje. Men han erkjenner at spillerne er «for snille».

Ståle Solbakken reagerte på sammenligningen med «nødlandslaget».

«For snille». «For lite kyniske».

Slike fraser kommer ofte frem når det går galt med det norske landslaget.

Og onsdag kommer Nederland til Ullevaal stadion full av stjerner som har vært ute en vinternatt før. Det blir en test for de norske spillernes innstilling.

Men da en journalist fra NRK viste til«nødlandslagets» glød, svarte landslagssjef Ståle Solbakken med en forsvarstale på tirsdagens pressekonferanse.

For de uinnvidde: Nødlandslaget er laget som tok over for det vanlige landslaget på grunn av koronasmitte i fjor. De klarte et heroisk 1–1 resultat mot Østerrike.

– Nødlandslaget, det er jeg så lei av å prate om. Hvis det skal være referansen vår ... De gjorde det bra, men det var én kamp, sier Solbakken, før han forsvarte det «egentlige landslaget»:

– Det er ikke én spiller som ikke vil ofre livet sitt for Norge. Det er ikke én spiller der som ikke vil gi alt og svette blod for dette.

– De er for snille

Solbakken presiserer at nødlandslaget gjorde en god innsats. Poenget hans er at sammenligningen ikke holder mål.

Likevel legger ikke Solbakken skjul på at landslaget har sine problemer. Han etterlyser «slemme» spillere.

– Det jeg har sagt til dem, er at de er for snille. De er for snille med hverandre og for snille med motstanderen. De er for lite kyniske, sier Solbakken.

Senere ble Solbakken spurt om å utdype det med å «være for snill».

– Uansett om en motstander vinner, taper eller spiller uavgjort, skal de hvert fall føle at det var 90 tøffe minutter som et lag som virkelig var ufyselige og sto sammen på en måte som gjorde det ekkelt for motstanderen. Der tror jeg vi har litt å gå på, sier Solbakken.

Får støtte fra Thorsby

Ved siden av Solbakken satt Morten Thorsby og smilte lurt mens «Nødlandslaget» ble tema. Han er enig med Solbakken i at landslaget har noe å jobbe med.

– Mangler landslaget noe på innstillingen?

– Nei, ikke på innstillingen. Vi er en ung og veldig inspirert gruppe. Jeg tror vi vil mye, kanskje litt for mye, at vi blir litt sånn flinke.

– Jeg tror hele spillergruppen står bak det Ståle sa. Vi må endre noe der for å ta de viktige poengene i de viktige kampene fremover, sier Thorsby.

Leter etter felles identitet

Selv spiller Thorsby i Sampdoria i Italia. Der har han blitt kjent med en annen fotballkultur.

Thorsby mener italienerne har en annen lidenskap, mens nordmenn er litt mer nøkterne og kalde.

– Det er mange positive ting vi kan ta med fra det kulturelle grunnlaget vi har. Vi må prøve å bruke det på best mulig måte. Vi må ta med oss tingene vi ikke er så bra på, men samtidig skjønne hvem vi er sammen som gruppe og bruke det for å slå andre nasjoner, sier Thorsby.

Han opplever at lagkameratene på landslaget er opptatt av å finne denne felles identiteten, slik at de kan levere når det virkelig gjelder. Men han sier samtidig:

– Den type ting er ikke noe man endrer over en dag, men noe som tar tid. Det tror jeg gruppen er forberedt på å gjøre.

Norge-Nederland starter 20.45 onsdag og sendes på TV 2.

