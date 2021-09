Dette fikk Kristoffer Barmen for å gå fra Brann

Kristoffer Barmen fikk ingen sluttpakke da han dro fra Brann.

Barmen dro rett fra Brann Stadion til Flesland og flyet til Ålesund tirsdag kveld.

Brann Stadion: Kristoffer Barmen kom til enighet med Brann sent tirsdag kveld. Da hadde partene forhandlet om hans situasjon i to dager.

Etter det BT får opplyst hadde Barmen tre måneders oppsigelsestid regnet fra 1. september. 28-åringen skal ha forlatt Brann med lønn ut oppsigelsestiden, feriepenger og annet han hadde krav på i henhold til arbeidsavtalen. Barmen har ikke fått sluttpakke fra sin tidligere arbeidsgiver, får BT opplyst.

Brann sa opp Barmen etter nachspielskandalen.

Klubben mente Barmen hadde en sentral rolle i at spillerne endte på nachspiel. Dette har Barmen nektet for.

Men på overgangsvinduets siste dag løste ting seg likevel. Barmen sto i en situasjon der Brann satt på spillerlisensen hans, og en enighet måtte oppnås dersom han skulle kunne gå til en ny klubb og fortsette karrieren.

På slutten av kvelden skrev 28-åringen under for Lars Arne Nilsens Aalesund.

– Det var to parter som hadde et ønske om at det skulle løse seg, sier Vibeke Johannesen.

– Løste det sammen

På Brann-trening onsdag virket det å være lettelse i Brann over at Barmen-situasjonen hadde fått sin konklusjon.

– Vi løste situasjonen med Kristoffer Barmen i fellesskap. Det var viktig at vi klarte det for å få ro rundt treningene og at vi kan bruke energien vår på å se fremover, sier Johannesen.

Før enigheten ble oppnådd signaliserte Barmen at han kom til å stille på trening og stå i sin stilling, slik han hadde krav på ut oppsigelsestiden. Dette skjedde aldri, siden en enighet om sluttavtale ble oppnådd med Brann.

– Barmen hadde de rettighetene. Hadde vi endt der, måtte vi ha håndtert det på samme måte som vi har håndtert mye annet i denne situasjonen, sier Johannesen.

Hun peker på at Brann også har et ansvar for de andre spillerne, og at det var en fordel for dem å trene uten all medieoppmerksomheten Barmens tilstedeværelse hadde skapt.

– Det hadde vært en krevende situasjon for dem også, sier Johannesen.

Barmens advokat Eirik N. Monsen sier han opplever avtalen mellom Barmen og Brann som god for begge parter.

– Det viktigste var at vi ble enige til slutt, sier Monsen som ikke vil kommentere Barmens sluttutbetaling fra Brann.

– Først kjempet vi mot nedrykk, så kom dette. De er ikke maskiner, disse guttene, sier Birger Grevstad jr. om Brann-spillernes situasjon.

Vil se fremover

Branns styreleder Birger Grevstad jr. var også til stede på onsdagens trening. Han sier at han nå er meget opptatt av at laget skal kunne se fremover etter det han karakteriserer som en meget vanskelig situasjon de siste ukene.

– Jeg er glad på Brann og Kristoffer Barmen sine vegne for at dette løste seg på en ok måte. Nå kan spillerne få ro og vi kan se fremover, sier Grevstad.

Han tror det mildt sagt hadde vært en suboptimal situasjon med Barmen på trening.

– Det hadde vært tøft for alle. Spillerne hadde også kommet i en vanskelig situasjon siden han er en gammel lagkamerat, sier Grevstad.

Brann ligger som kjent sist på tabellen. Mye står på spill.

– Dette er den første dagen vår på veien videre. Nå starter en ny tid etter at vi har hatt det veldig vanskelig, sier Grevstad.

Barmen selv fortalte at han har hatt det vanskelig, da han landet i Ålesund for å slutte seg til de oransje.

– Det har vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som er Brann-gutt, sier Barmen.