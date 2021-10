Målkongen Jónsson skjøt Sandefjord mot ny Eliteserie-kontrakt

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Strømsgodset 2–0) Sandefjord kan takke Vidar Ari Jónsson (27) for at klubben er på vei mot en ny sesong i Eliteserien. Mot Strømsgodset gjorde islendingen sitt 12. målpoeng for sesongen.

ISLANDSK MÅLHELT: Sandefjords Vidar Ari Jónsson jubler for scoring mot Strømsgodset.

27. okt. 2021 19:58 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Ikke var det underholdende og ikke var det vakkert, men Sandefjord var uhyre effektive da Strømsgodset ble slått 2–0.

– Det kanskje ikke den beste kampen vi har spilt, men vi er fornøyde med innsatsen, sier Vidar Ari Jónsson til VG.

Alexander Ruud Tveter og Jónsson «sjokkerte» alle med hver sin scoring i løpet av to kjappe minutter i annen omgang.

Sandefjord hadde ikke hatt et eneste skudd på mål, og ikke noe som minnet om en målsjanse, da de to angrepsspillerne plutselig slo til.

Jónssons ni mål og tre målgivende denne sesongen gjør at han snitter på et halvt målpoeng per kamp. Han har følgende klarering på det:

– Det er hele laget som jobber sammen. Jeg har alltid scoret mål. Vi spiller for hverandre og liker å løpe og duellere.

– Hvorfor har du lyktes bedre her enn i Brann?

– Begge er veldig fine klubber. Jeg er glad i Sandefjord, jeg har familien her og det er også veldig fint vær her, smiler 27-åringen.

Strømsgodset-keeper Viljar Myhra var, bokstavlig talt, i det gavmilde hjørnet der han lå og sprellet etter Vidar Ari Jónssons slappe avslutning fra rundt 20 meter.

Drammen-klubben, som knapt skapte noe i løpet av 90 minutter, klarte aldri å svare på scoringene.

Resultatet betyr at Sandefjord tar et godt steg vekk fra den nedrykksstriden klubben var i ferd med å rote seg ned i, etter fem strake kamper uten seier.

Sandefjord har nå ni poeng ned til Brann på kvalikplass. Godset er poenget foran Sandefjord.

VG oppdaterer saken.