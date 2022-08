Keeper-scoring for Lillestrøm mot Tromsø: – Pinlig

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Tromsø 1–1) Målvakten Mads Hedenstad Christiansen (21) reddet Lillestrøm med mål i det 94. minutt da Tromsø klarte 1–1 på Åråsen.

7. aug. 2022 19:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han ble med opp på et frispark og satte ballen i mål fra kort hold forbi sin keeperkollega Jakob Haugaard.

Det er første gang en keeper lager spillemål for Lillestrøm. Frode Grodås scoret riktignok i 1991 - men det var på straffespark. Også mot Tromsø.

Henning Friise, Morten Bakke, Adin Brown og Håkon Opdal er andre keepere som har scoret på øverste nivå i Norge.

– Det er pinlig at det er en keeper som er først på den ballen, sier Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen.

– Hvorfor?

– Ingen skal få lov til å stå alene inne i det alle helligste hos oss, uansett om han er keeper eller utespiller.

– De markerer ikke keeperen, bare alle andre, gliser innbytter Pål André Helland.

– All ære til Mads, som klarer å beholde roen der. Men nå vil han vel i angrep på hver corner, fortsetter Lillestrøm-spilleren.

– Vi konsentrer oss om de hodesterke spillerne deres - og så får keeperen gå fritt, sier Tromsøs målscorer Eric Kitolano til Discovery+.

Matchvinner begge veier

– Han er matchvinner bak der, nå scorer han også, sier Lillestrøms Vetle Dragsnes om lagkamerat Mads Hedenstad Christiansen til Discovery+.

– Jeg spurte ingen om å få lov til å gå fram. Jeg bestemte selv at jeg skulle gjøre det. Jeg hadde en god følelse. Det var deilig å se at den gikk i mål, forteller Mads Hedenstad Christiansen.

– Jeg har faktisk scoret en gang før i kvartfinalen i NM gutter 19, men dette er det første i serien.

Tromsø-keeper Jakob Haugaard gikk bort til Christiansen etter matchen.

– Han sa til meg at «nå må du slutte å tulle», forteller LSK-målmannen.

Store sjanser

– Vi hadde noen veldig store sjanser til å avgjøre i 2. omgang, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup.

– Har du noen gang som trener fått et baklengsmål fra en keeper?

– Nei, jeg kan ikke huske det!

Helstrup måtte se kampen fra tribunen etter rødt kort sist. I hans fravær ledet Jørgen Vik og Ola Rismo TIL-mannskapet.

Straffespark?

Pål André Helland mener at han ble snytt for to straffespark.

– Først var det hands, deretter ble jeg kastet i bakken som i wrestling, sier Helland til Discovery+.

1. omgang var en lidelse for Lillestrøm-fansen. Vertene klarte ikke å skape noe, mens Tromsø scoret på sin ene sjanse.

Eric Kitolano tok ned ballen fra August Mikkelsen på vakkert vis, fintet og står deretter stille og skyter vakkert opp til høyre, uten sjanse for Mads Hedenstad Christiansen. 0–1 på Åråsen.

– Jeg er fornøyd med nedtaket og at jeg lar han gå på skuddfinten - og så legger jeg den i lengste, sier Eric Kitolano til Discovery+ i pausen.

– Vi er fryktelig tafatte, fastslår Lillestrøms Vetle Dragsnes i pausen.

Gjorde bytter

Geir Bakke gjorde to bytter i pausen da han satte inn både Pål André Helland og Eskil Edh.

– Det går sakte. Det ser ut som vi har borrelås under skoa. Det er seigt og trått, sier Bakke til Discovery+ i pausen.

Lillestrøm presset i starten på 2. omgang og var farligere enn før pause - men slet fortsatt med å skape de store sjansene.

– Vi får ikke sting i spillet i 1. omgang. Vi er bedre i 2. omgang, men vi er for upresise. Det er en «kladdete» dag på jobben, men jeg er stolt av gutta at de kom tilbake, sier Geir Bakke etter kampslutt.

LSK har nå scoret i 26 obligatoriske kamper på rad.

Takket være en keeper.

PS! Kommende torsdag sender VG+ returoppgjøret mellom Royal Antwerp og Lillestrøm i European Conference League.