Lillestrøm slapp med skrekken etter Bully-show

(Grorud-Lillestrøm 2–3, e.e.o. ) Omar Bully Drammeh (18) holdt det han lovet: Show mot Lillestrøm. Så ble han skadet.

NED PÅ KNE: Groruds Omar Bully Drammeh feirer 2–1-målet mot Lillestrøm i 3. rundekampen i cupen.

22. sep. 2021 19:30 Sist oppdatert 24 minutter siden

18-åringen følte han aldri fikk noen sjanse da han var i Lillestrøm, herjet til tider med LSK-spillerne i 3. runde i cupen i kveld.

Det var imidlertid Riouan Essaeh fikset straffen som gjorde at Henrik Bredeli kunne utligne til 1-1 i 33. minutt etter at Ifeanyi Mathew hadde sendt LSK i føringen.

Mathew fikk stå helt alene på vel 20 meter og klinket til med høyreslegga - helt uten press - da et frispark fra Pål André Helland ble headet ut i returrommet.

Sjekk Mathews suser her og resten av målene:

Så var det Bully-show. I 39. minutt lekte Grorud seg på venstresiden før Omar Bully Drammeh spilte vegg med Kevin Mankovitz, rundet en LSK-forsvarer og satte ballen i lengste hjørne med høyrefoten.

Ut med skade

Før timen var spilt måtte Bully Drammeh gi seg etter å ha fått en smell. Med 18-åringen ute kastet LSK innpå Gjermund Åsen og storscorer Thomas Lehne Olsen.

Grorud, som ligger sist i OBOS-ligaen og har tapt ni av sine siste 10 seriekamper, holdt unna til det 89. minutt. Da ble presset for stort og Lillestrøm fikk lønn for strevet. Vetle Dragsnes plukket opp en retur og sørget for utligning og ekstraomganger.

I 1. ekstraomgang hadde Grorud et par store kontringsmuligheter og ville ha straffespark ved to anledninger. Avgjørelsen kom i starten på 2. ekstraomgang. Da var storscorer Thomas Lehne Olsen på plass - én meter fra målstreken - og plukket opp en retur fra keeper Vegard Storsve.

LSK er videre til 4. runde, men måtte ha 120 minutter for å slå ut bunnlaget i OBOS-ligaen.

- Dette var unødvendig når vi først tok ledelsen. Jeg er skuffet over at vi slipper oss ned og lar Grorud komme inn i kampen. Vi kaver på og klarer å komme tilbake og kommer oss videre til slutt. Det får vi ta med oss, sier LSK-trener Geir Bakke til NRK.

