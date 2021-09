Fredrikstad snublet i opprykkskampen – storseire for de andre topplagene

(KFUM - Fredrikstad 2–1) Da Fredrikstad tapte, tok de andre topplagene vare på muligheten og vartet opp med hver sin storseier i Obos-ligaen.

AVSTANDEN ØKER: Fredrikstad-trener Bjørn Johansen måtte reise tomhendt hjem etter møtet med KFUM Oslo på Ekeberg.

15. sep. 2021 19:57 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det spisser seg til i toppen av Obos-ligaen. Fredrikstad kickstartet runden én time før sine største opprykkskonkurrenter, men klarte ikke å legge press på de øvrige lagene.

I bortemøtet med KFUM Oslo ble det til slutt 1–2-nederlag for laget fra plankebyen, etter at David Tavakoli ble matchvinner med en drømmescoring 20 minutter før slutt. Fra spiss vinkel klinket han ballen i mål via tverrliggeren, og sørget for tre poeng til KFUM Oslo.

Tidligere i kampen hadde Robin Rasch sendt hovedstadslaget i ledelsen, før Mads Nielsen utlignet før pause.

Før 18. serierunde hadde Fredrikstad to poeng opp til direkte opprykksplass, men etter onsdagens resultater skiller det nå fem poeng.

For HamKam, Jerv og Aalesund leverte hver sin storseier, mot henholdsvis Bryne, Åsane og Grorud.

På Briskeby tok HamKam og trener Kjetil Rekdal kommandoen fra start mot bunnlaget Bryne. Scoringer fra Thelonius Bair og Jonas Enkerud ga vertene 2–0 allerede etter tolv minutter, før Aleksander Melgalvis økte til 3–0 før pause. Det ble også sluttresultatet.

Jerv vant på sin side 3–1 over Åsane etter scoringer av John Olav Norheim, Torje Wichne og Felix Schroter. Joakim Hammersland reduserte fem minutter før slutt, men det ble med et trøstemål for Åsane.

Den største seieren var det Aalesund som vartet opp med. De ga seg ikke før det sto 6–2 mot Grorud, godt hjulpet av et hat trick av Niklas Castro som ble byttet inn i pausen. Sigurd Haugen noterte seg for to mål, mens Simen Bolkan Nordli scoret hjemmelagets siste. Bjørn Martin Kristensen og Fredrick Pettersen scoret for gjestene fra hovedstaden.

HamKam topper stadig Obos-ligaen med 41 poeng, fire poeng foran tabelltoer Jerv. Aalesund følger to poeng bak der igjen.

De åtte scoringene som ble servert på Color Line Stadion var faktisk ikke rundens mestscorende kamp. Den ble spilt på ØsterHus Arena i Sandens, der Sandnes Ulf til slutt vant 5–4 over Ranheim i en spinnvill fotballkamp.

I bunnkampen mellom Stjørdals/Blink og Strømmen sikret Sander Birkeland ett poeng for Strømmen med sin utligning fire minutter på overtid.

Sogndal tok tre viktige poeng i kampen om en kvalifiseringsplass, da Akor Adams scoret begge målene i 2–1-seieren over Raufoss.

Runden avsluttes med oppgjøret mellom Ull/Kisa og Start, som hadde avspark klokken 20:00.