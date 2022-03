Rosenborg henter Fiabema fra Chelsea – sender advarsel til Bodø/Glimt

Tromsø-gutten Bryan Fiabema (19) bytter ut London med Trondheim, og sender samtidig et stikk til rivalene i nord.

KLAR: Bryan Fiabema ble søndag offisielt presentert som Rosenborg-spiller.

11 minutter siden

– Vi må komme oss opp der Rosenborg tilhører. Den største klubben i Norge bør være nummer én. Det tror jeg er realistisk også. Det er mange unge, sultne spillere her, sier Bryan Fiabema til VG.

– Så Bodø/Glimt må passe seg?

– Det skal ikke bli like lett i år. Det er på tide å putte Rosenborg der de skal være og Bodø/Glimt der de skal være, ler 19-åringen med en god porsjon humor og glimt i øyet.

I 2020 endte 16 år gamle Bryan Fiabema i Chelsea etter at det hadde vært drakamp mellom flere klubber.

Siden den gang har han spilt U23-fotball og jobbet tett med Chelseas A-lag. Nå mener han at tiden er inne for noe nytt.

– Nå er jeg klar for seniorfotball og vil litt ut og hente nye erfaringer, sier Fiabema.

LOVENDE: Bryan Fiabema i aksjon for Chelsea i UEFA Youth League mot Zenit St. Petersburg.

Avtalen er et lån ut 2022-sesongen med opsjon på kjøp.

– Jeg var på utkikk etter et lån på et godt nivå. Da Rosenborg kom på banen var det ganske logisk for meg. Det er den største klubben i Norge og en jeg har fulgt med på siden jeg var liten.

Mens enkelte går stegene i norsk fotball eller såkalte «mellomsteg», tok Fiabema sjansen på akademiet til en engelsk storklubb.

– Man merker jeg forskjell. Jeg vil si at man får en god skole. Det er veldig profesjonelt og man lærer å leve profflivet. Jeg føler at når man skal opp på A-laget, så er man best mulig forberedt.

TETT KONTAKT: Bryan Fiabema med Chelsea-legenden Frank Lampard, som nå er manager for Everton.

En del av Chelseas utviklingsmodell er å tilknytte seg unge spillere og sende de på lån til ulike klubber, men han ble overrasket over hvor delaktig førstelaget er i akademispillernes utvikling.

– Det er veldig tett samarbeid mellom A-laget og akademiet, kanskje tettere enn det mange tror. Det er tettere enn jeg trodde selv også. Hvis man gjør sitt så trener man med dem og kan slippe til i kamper, sier han.

Nå gleder 19-åringen seg til å ta Trondheim med storm.

– Jeg har hatt gode samtaler med trener og trenerteam. «Micke» (Dorsin) har tatt meg godt imot og jeg har møtt lagkameratene mine. Jeg har veldig positivt førsteinntrykk og gleder meg til å komme i gang.

Fiabema har blitt dyrket som midtspiss, men sier han kan bekle roller både til høyre og venstre. Han omtaler seg selv som «en angrepsspiller» og ikke bare en spiss.

– Jeg har hatt en del samtaler med Kjetil (Rekdal) og Geir (Frigård) før jeg kom. Begge parter vet hva vi er ute etter. De forventer egentlig bare at jeg kommer inn og bidrar med mitt. Jeg er kanskje en litt annen spillertype enn det de har, sier han.