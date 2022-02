Leeds bekrefter: Bielsa ferdig i klubben

Marcelo Bielsa (66) har aldri vært lengre i samme klubb enn hans snart fire sesonger i Leeds. Men nå er det slutt.

TUNG TID: Marcelo Bielsa hadde 90 seige minutter mot Tottenham

Etter totalt 0–10 på de to siste ligakampene mot Liverpool (0–6 onsdag) og Tottenham (0–4 lørdag), og et 2022 som kun har gitt to seirer på ni kamper, må klubben til norske Leo Hjelde på managerjakt.

Det bekrefter Leeds på sin Twitter-konto.

Ifølge flere britiske medier – som Guardian og lokalavisen Yorkshire Post – er tidligere RB Leipzig-trener Jesse Marsch det mest sannsynlige valget på Elland Road. Amerikaneren har også vært i Red Bull Salzburg tidligere og var treneren til Erling Braut Haaland i nordmannens internasjonale gjennombrudd høsten 2019.

For Marcelo Bielsa er Leeds-tiden over. Den karismatiske argentineren tok den gamle storheten tilbake til Premier League med «Bielsa-ball» og de uhyre krevende temposkiftene fra forsvar til angrep og tilbake til forsvar igjen. På den måten løp Leeds gjennom Championship til suverent opprykk i 2019/20-sesongen, og i comebacksesongen i Premier League sjarmerte de helhvite fra Yorkshire seg til en imponerende 9. plass. Bare fem lag scoret mer enn Marcelo Bielsas lag forrige sesong.

Det har blitt betydelig flere baklengs og færre scoringer i inneværende sesong. Ingen har sluppet inn mer enn Leeds i år, og kanskje var 1–5 for Manchester United og deres daværende manager Ole Gunnar Solskjær et slags signal på hva som var i vente.

Men totalen med Bielsa vil trolig være gode minner for Leeds-fansen. Argentineren – som etter snart fire år i England fortsatt foretrekker å ha med tolk og snakke spansk i tv-intervjuene – førte Leeds ut av en over 15 år lang blindgate.

Etter nedrykket fra toppdivisjonen våren 2004 med store økonomiske vansker prøvde 14 managere seg før Bielsa var den første til å gjenforene Leeds med Premier League. Fra 2007 til 2010 rotet klubben dessuten helt nede på nivå tre.