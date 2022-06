Fra coronastengt til Asia-jubel: – En av de største sensasjonene

Jørn Andersen har ledet Hongkong til Asiamesterskapet. Det er 54 år siden sist det skjedde.

STOPPET TØRKE: Jørn Andersen og Hongkong er klare for Asiamesterskapet etter en ventetid på 54 år.

– Det er en av de største sensasjonene jeg har vært med på i livet mitt. Det var nesten B-lag vi stilte i kvalifiseringen. Med tanke på det og alle problemene før samlingen, setter jeg dette veldig høyt, sier Andersen til VG.

«Problemene» han snakker om er både at flere av de beste spillerne manglet – og at fotballen i landet ble stoppet fra januar til april på grunn av coronapandemien.

59-åringen tok over Hongkong (nummer 147 på FIFA-rankingen, nummer 25 av 45 asiatiske land) i november. Tidlig i juni fikk han endelig lede nasjonen i sine fire første kamper – en treningskamp og tre kvalifiseringskamper til Asiamesterskapet (hvor 24 land kom med).

Det endte med 3-0-seier over Kambodsja og 2-1-seier over Afghanistan, samt 0-4-tap for India, som vant gruppen. Hongkong ble nummer to og er klare for Asiamesterskapet neste sommer. Turneringen har vært en liten forbannelse for Hongkong, dette blir den første deltagelsen siden 1968.

Ligafotballen i Hongkong ble stoppet fra januar til april og lagene fikk ikke trene felles som følge av strenge restriksjoner, ifølge Andersen. Samtidig ble han nektet syv av sine beste spillere som til daglig spiller i Kina på grunn av strenge pandemiregler, mens to av de beste spillerne i Hongkong prioriterte familien.

– Det var et stort problem for meg. Spillerne var ikke i form i forkant. Vi ble nesten et B-lag, men de lærte fort og jeg har blitt veldig glad i de 23 spillerne vi hadde, sier Andersen.

KORT TID: Jørn Andersen har ikke fått mange samlinger med sine spillere på grunn av coronarestriksjoner.

I forkant av kvaliken samlet han spillerne til en fire ukers treningsleir. De to første ukene var fokus på å få opp kondisen og formen, mens de to siste gikk til taktisk trening.

– Hongkong har ligget bakpå i 20 år, mens jeg spiller offensivt og vil spille med høyt press. Det lykkes vi bra med, sier Andersen.

I Hongkong er det fortsatt strenge coronarestriksjoner med tidligere stengetider på serveringssteder og munnbind-påbud. Andersen har selv kjedet seg mye etter mange karantener.

– Da jeg kom før jul måtte jeg sitte tre uker i karantene, som var helt håpløst. Også etter det har det blitt flere karantener på en uke etter reiser. Det er trist og kjedelig, sier Andersen.

Han trente også Nord-Korea til Asiamesterskapet i 2018. På grunn av pandemien har Nord-Korea sagt fra seg plassen i sommerens Øst-Asia-mesterskapet. Den har Hongkong tatt over, og de vil møte Japan, Kina og Sør-Korea.