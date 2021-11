De heteste kandidatene til å ta over Manchester United

1–4-tapet mot Watford ble Ole Gunnar Solskjærs siste som Manchester United-manager. Nå får Michael Carrick ansvaret for de kommende kampene, men spørsmålet mange nå stiller seg er hvem som etter hvert blir de røde djevlenes manager.

Fra venstre Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Zinedine Zidane og Brendan Rodgers

20. nov. 2021 22:38 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Søndag formiddag kom nyheten om at Ole Gunnar Solskjær er ferdig som manager i Manchester United, 1069 dager etter at han tok over.

I samme pressemelding som klubben takker nordmannen for innsatsen, opplyser de at Michael Carrick, den tidligere Manchester United-spilleren som har vært i Solskjærs trenerteam, leder laget fremover.

Les også Bekreftet: Ole Gunnar Solskjær ferdig i Manchester United

Klubben skriver videre at de vil nå se etter en manager som kan lede laget ut sesongen. Det er med andre ord heller usannsynlig at Carrick får jobben på permanent basis.

Dette er trolig noen av de heteste navnene til å ta over jobben nå som Solskjær er ferdig i Manchester United.

Zinedine Zidane:

Står uten jobb etter at han takket for seg i Real Madrid i mai. Manchester Evening News melder at 49-åringen nylig har tatt engelsk-kurs …

Zinedine Zidane

Mauricio Pochettino:

Har nå ansvaret i PSG, men har vært koblet til Old Trafford en rekke ganger tidligere da han hadde stor suksess i Tottenham. Argentineren blir trolig en meget dyr mann å hente fra Paris.

Mauricio Pochettino

Erik ten Hag:

51-åringen har stor suksess i Ajax, og samarbeider tett med klubbens administrerende direktør Edwin van der Sar - som tidligere var keeper i Manchester United. Denne duoen er rett for Manchester United mener mange. Men om det er mulig å få til, særlig midt i sesongen, er høyst usikkert.

Erik ten Hag

Brendan Rodgers:

Leicester-manageren har imponert stort etter at han kom fra Celtic. Nå er ikke Leicester i kjempeform, men Rodgers har erfaring fra store klubber. At han var manager i Liverpool for noen år siden er kanskje ikke noen fordel når det kommer til å overbevise Manchester United-fansen.

Ryktene har også svirret i det siste, og dette spørsmålet fikk Rodgers til å reagere tidligere denne uken.

Graham Potter:

Brighton-manageren har gjort en formidabel jobb i Brighton, og det er flere som mener han vil være en opplagt kandidat i Manchester United.

Ralf Rangnick, Lauren Blanc, Diego Simeone, Michael Carrick, Carlo Ancelotti og 79 år gamle Alex Ferguson (!) er også på listen over oddsfavoritter hos Sky Bet.