Bodø/Glimt videre i Conference League etter seier – har gått 22 kamper uten å tape

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - CSKA Sofia 2–0) De bulgarske motstanderne ble et hakk for små for Bodø/Glimt, som tok seg videre i Europa. Samtidig forbedret nordlendingene sin egen rekord.

25. nov. 2021 22:52 Sist oppdatert i går 23:47

Glimt-trener Kjetil Knutsen, som på pressekonferansen nøktern slo fast at «vi må si oss fornøyd», fikk naturligvis spørsmål om egen fremtid etter den overbevisende seieren.

– Jeg regnet med at den kom. Det sier seg selv at det frister å være med på reisen i 2022. Den avgjørelsen tar vi når tiden er inne, sier Knutsen.

– Det er ekstrem gulrot å vite at vi i februar og mars skal få kamper som betyr noe. Det er utrolig viktig for klubben.

Glimt-treneren er ryktet til flere klubber, Rosenborg bekrefter at de har ham høyt på sin liste og Brann bekreftet at de tok kontakt.

Torsdagens seier var Bodø/Glimts 22. kamp på rad uten å tape i alle turneringer. Det topper også fjorårssesongen. Da stoppet rekken på 20 kamper uten tap etter at Milan ble hakket for sterke på San Siro.

– Det er fantastiske tall. Jeg var ikke klar over det. Det er en soliditet i det vi gjør, kommenterer Knutsen.

– I fjor var det mange kamper som var avgjort etter 50-60 min. Det er et annet lag nå, legger han til - og trekker frem hvor solide Glimt er defensivt.

Seieren mot CSKA Sofia betyr at Bodø/Glimt er klare for avansement i Conference League.

– Kan dere vinne Conference League?

– Det har jeg ikke tenkt på. Vi kan konkludere med at vi er videre, sier Knutsen og ber om at fingeren stikkes i jorda.

– Men i Bodø/Glimt har vi vist at alt er mulig, sier han.

– Det er stort for en klubb som Bodø/Glimt å prestere så godt på dette nivået. Første omgang er veldig bra, så er andre omgang litt ned, sier Patrick Berg til Viasat 4.

Etter et aldri så lite sjansesløseri var det Sondre Brunstad Fet som til slutt satte inn nordlendingenes forløsende 1–0-mål etter 25 minutter. Amahl Pellegrino serverte et perfekt innlegg, som Fet enkelt styrte bort i hjørnet.

CSKA Sofia yppet seg litt utover i kampen, men Erik Botheim satte spikeren i kisten med sitt 2–0-mål fem minutter før slutt.

Patrick Berg påpeker at Glimt har x-faktoren.

– Det er rå power av Solbakken, sier Berg til Viasat 4 om lagkamerat Ola Solbakkens forarbeidet til 2–0.

Botheim har fire mål og fire målgivende i turneringen – det er flest målpoeng av samtlige.

– Det er viktig å ikke tenke så mye. Du spiller fotball fordi det er gøy. Det handler om å leve i nuet, så pleier det å bli bra, sier Botheim om hvorfor Bodø/Glimt klarer å levere så jevnt.

Også Roma er videre fra gruppen etter at de vant komfortabelt hjemme mot Zorya Luhansk.

Bodø/Glimts siste kamp i gruppespillet er likevel ikke uten betydning. Mens vinneren av gruppen går direkte videre til åttedelsfinalen, må gruppetoeren inn i 16-delsfinale – eller «playoff» om du vil – mot en av gruppetreerne fra Europa League.

Det åpnet tungt for Bodø/Glimt da Fredrik André Bjørkan måtte kaste inn håndkleet allerede før start i det iskalde været i Bodø. Isteden var det midtstopperen Marius Høibråten som tok plass på venstrebacken.

Flere dårlige nyheter ble det da Hugo Vetlesen måtte gi seg til pause på grunn av en skulderskade.

Glimt kunne ha drept kampen allerede før hvilen, men både Erik Botheim og Amahl Pellegrino misbrukte gode sjanser til å sette ballen i mål.

Isteden inviterte Glimt sin bulgarske motstander litt inn i kampen. De gule vertene slurvet til tider uvanlig mye i pasningsspillet, og rødtrøyene fra Bulgaria skapte også flere halvfarligheter.

Den russiske målvakten Nikita Haikin var illsint da CSKA Sofia fikk komme til flere relativt lettkjøpte sjanser.

Bodø/Glimt ble imidlertid ikke straffet – og Erik Botheim satte isteden inn 2–0 etter at lynraske Ola Solbakken parkerte gjestenes venstreback etter en strålende bakromsball fra Patrick Berg.

Dermed er Bodø/Glimt videre til et sluttspill i Europa for første gang i klubbens historie.